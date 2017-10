Na naše přesilovky je spolehnutí, těší třineckého Douderu

Třinečtí zlomili brněnskou Kometu v přesilovkách. V nich dali první dva góly.

„To rozhodlo,“ prohlásil třinecký obránce Milan Doudera. „Na naše přesilovky je zatím, až na některé zápasy, spolehnutí.“ K tomu domácí výborně bránili. I v oslabení. „Na můj vkus měli hosté těch přesilovek docela dost, ale abychom pomohli Šimonovi, snažili jsme se střely blokovat a to vítězství jsme ubojovali,“ uvedl Doudera.

Čím si vysvětluje pět vyloučených hráčů? „Někdy jsou fauly zbytečné, někdy když to už hoří, tak si musíte pomoci, ale pramení to i z přemíry snahy, těžko říct,“ podotkl obránce. „Bohužel jsme dostali dvě branky v oslabení, a to rozhodlo, protože my jsme v početní převaze produktivní nebyli. Přitom je to naše velká zbraň, ale tentokrát nám nevyšla,“ řekl brněnský asistent trenéra Petr Haken.

„Přesilovky jsou základ úspěchu,“ prohlásil třinecký útočník Erik Hrňa. „Utkání jsme ale nezačali úplně dobře. Spíše jsme čekali, co hosté předvedou. Druhá třetina byla už lepší a třetí jsme si pohlídali.“

Třinecký asistent kouče Marek Zadina podotkl, že od druhé třetiny se Oceláři zvedali. „Využité přesilovky nás postavily na nohy. Kluci odehráli výborný zápas a parádně odbránili i početní převahy Komety,“ uvedl Zadina.

„Třinec fakt dobře bránil a my v oslabení chybovali,“ povzdechl si brněnský útočník Marcel Haščák.