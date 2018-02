Třinecký Musil slaví první extraligový gól. Čekal na něj 49 zápasů

„Je to pěkný pocit dát gól, ale mrzí mě, že jsme prohráli,“ řekl čtyřiadvacetiletý Musil. Přiznal, že do šancí se dostával už dříve. „Ale nepadalo mi to tam.“

Kotouč, jímž dal svůj první gól mezi českou elitou, si schoval. „Nějaké puky mám, ale vyloženě je nesbírám.“ Spoluhráči mu už dříve z legrace nabízeli i ten, kterým dal vlastní gól... „To se stává, někdy se puk blbě odrazí,“ komentoval nepříjemnou situaci.

Úplně poprvé se za Třinec trefil v Lize mistrů v odvetě semifinále s Jyväskylä, jenže puk si neschoval. Třinečtí před nynější třítýdenní olympijskou přestávkou podlehli Zlínu 2:4 a jejich ztráta na druhý Hradec Králové se zvýšila na šest bodů.

„Do konce základní části zbývají tři zápasy, které chceme pochopitelně vyhrát, ale druhé místo už není v našich rukách,“ upozornil Musil.

A nejen to, Ocelářům hrozí, že v play-off narazí na Zlín, na svého nejméně oblíbeného protivníka. O tom svědčí i vzájemné - pro Třinec nepříznivé - výsledky z této sezony: tři prohry a jedno vítězství.

„Byl by to těžký soupeř, ale play-off je už zase o něčem jiném. Člověk se nemůže dívat na to, zda v sezoně s někým prohrává nebo vítězí. Ať je to kdokoli, musí se jít do zápasu s cílem vyhrát. Ale ještě uvidíme, koho budeme mít,“ uvedl Musil, který spolu s Davidem Ciencialou dosud nechyběl ani v jednom extraligovém střetnutí.

Co na to říká? „Mám štěstí, že se mi vyhýbají zranění, takže doufám, že sezonu bez problémů dohraju do konce.“

Třinečtí mají po minulém zápase čtyři dny volna. „Je hezké si na chvíli odpočinout,“ řekl David Musil.

Od příštího týdne se Oceláři začnou naplno připravovat na zbylou část sezony. Ta pro ně bude pokračovat po olympijské přestávce ve středu 28. února v Chomutově.

V polovině února Třinečtí vyrazí na turnaj do Davosu. „Bude to zážitek, jsou tam kvalitní mužstva, takže se už těšíme,“ řekl David Musil.

Oceláři se ve Švýcarsku postupně od 16. do 18. února utkají s Dinamem Riga, Magnitogorskem a Davosem.