Třinečtí hokejisté mohli hrát finále Ligy mistrů, jenže hostí Zlín

Úterní finálový duel Ligy mistrů startuje v 18.45 ve švédském Vaxjö, které hostí třineckého přemožitele - finské Jyväskylä.

O tom, že Švédové hrají doma, rozhodl větší počet bodů, které nasbírali v průběhu tohoto ročníku soutěže - 24. Třinečtí jich měli 28 a Jyväskylä 21.

„To vyřazení v semifinále nás bude mrzet ještě dlouho,“ přiznal třinecký útočník Tomáš Marcinko. „Ten zápas ve Finsku jsme pokazili ve druhé třetině. Doma jsme se dokázali vrátit do boje o postup a byli jsme mu hodně blízko.“

Jen pro připomenutí: Oceláři ve Finsku prohráli 2:4, když tři góly dostali během 135 vteřin ve druhé části hry. Doma stejným poměrem zvítězili, jenže je zradily samostatné nájezdy.

Do nich Třinečtí v této sezoně dotáhli devět zápasů v extralize i Lize mistrů a šestkrát neuspěli.

Marcinko připustil, že ho bude zajímat, kdo Ligu mistrů vyhraje. Na finále by se díval, kdyby na něj někde v televizi narazil. Jenže jelikož částečně koliduje s dnešním extraligovým duelem Ocelářů, tak se bude muset spokojit s výsledkem.

„Mně se ta soutěž celkem líbí,“ vrátil se Marcinko k Lize mistrů. „Kladli jsme na ni velký důraz, což jsme svými výsledky i ukázali. Mrzí nás, že jsme nepostoupili do vytouženého finále, ale prohry ke sportu patří. Tím se pochopitelně nebudeme uklidňovat. Nyní se hlavně musíme soustředit na extraligu.“

Ta má v úterý poslední kolo před olympijskou přestávkou, která potrvá do 28. února. Pak budou mít hokejisté před sebou zbývající tři zápasy základní části, přičemž Oceláři budou hrát doma už jen v pátek 2. března od 17.20, a to s Pardubicemi. A Třineckým jde i o účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Pokud zůstane postupový klíč stejný jako loni, tak se do ní probojují první dva týmy po základní části a finalisté play-off. Jestli by o titul hrál i některý celek, co už bude mít Ligu mistrů jistou, šanci dostane další v pořadí.