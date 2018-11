Česká dvacítka podstoupila tvrdý test i z umění zapomínat na slabost

Pro hráče pozvané do Hodonína navíc turnaj od pátku do neděle posloužil jako jedna z posledních šancí se na šampionát dostat.

„Vnímám to, že se uzavírání nominace přibližuje, cítím to,“ připustil obránce Dalimil Mikyska. „Zároveň nad tím nepřemýšlím. Jdu krůček po krůčku. Hodně kluků máme v obraně dobrých,“ dodal vzápětí.

Mikyska byl jedním z pěti zástupců Komety Brno, vítěze juniorské extraligy, na turnaji. Brankář Lukáš Dostál si zachytal dvakrát ze tří duelů, v útoku se představili Karel Plášek, Vojtěch Střondala a Jan Süss.

Národní tým vyhrál v pátek nad Švédskem 5:1, následně o den později podlehl v divoké partii Rusku 5:6 a v neděli nestačil finskému tempu při debaklu 2:7.

Plášek posbíral 3 body (1+2), Mikyska a Süss si připsali po jedné asistenci. Dostál (chytal proti Švédům a Finům) měl úspěšnost 84,31 %.

„Tyhle zápasy měly vysokou, opravdu vysokou kvalitu. Dala se přirovnat k mistrovství světa. Určitě turnaj v Hodoníně mohl šampionát napodobovat,“ míní brankář Dostál.

Právě jeho by se finální nominace velmi pravděpodobně měla týkat, takže si mohl od pátku do neděle už ověřit rozložení sil a koncentraci do těžkých zápasů během 48 hodin. „Připravovat se na to takhle můžu. Ale jednak nevím, jak to trenéři poskládají a vymyslí, a jednak stejně jdu zápas od zápasu,“ pokrčil rameny gólman, draftovaný Anaheimem.

Za Anaheim dorazil Marchant, z Detroitu přiletěl Draper

Z Kalifornie se na Dostála přijel podívat Todd Marchant, ředitel rozvoje hráčů v klubu. S brankářem jednak mluvil, jednak svému draftovanému talentu Ducks posílají po každém utkání dotazník, v němž má sám sebe hodnotit.

Marchant byl jedním z mnoha představitelů klubů NHL, kteří se objevili na tribunách v Hodoníně. S notýskem a propiskou stál za brankou třeba i Kris Draper, bývalý útočník a nyní asistent generálního manažera detroitských Red Wings. Nechyběli ani čeští agenti.

Na jejich přítomnost jsou mládežničtí reprezentanti zvyklí, pod drobnohledem jsou věčně. Podle trenéra dvacítky Václava Varadi ovšem posloužil turnaj, co se odolnosti vůči psychickému tlaku týká, i v dalším směru.

„Hráčů, kteří hrají o nominaci, je tady spousta. Někdo zahraje velmi dobře, jinému to nevychází... Jeden zápas nevyjde a hned následuje další utkání. My vnímáme, že i na mistrovství půjdou zápasy v rychlém sledu. Sledujeme, jak je hráč, když se mu něco nepovede, schopen reagovat na prožité zklamání,“ podotkl Varaďa.

Fůru poznatků musel mít hlavně ve druhé polovině turnaje. Po výborném večeru se Švédskem měl výkon domácí mládeže klesající tendenci.

Ve střelbě se dvacítka od léta výrazně zlepšila

V sobotní špičkové bitvě s Ruskem ho navíc poznamenal další záludný faktor, a to (ne)srovnání se s euforií po vstřelené brance. Čtyřikrát Češi vyrovnali jednogólovou ztrátu a čtyřikrát na to Rusové bleskově odpověděli. Dvakrát ještě v téže minutě, dvakrát do tří minut od české radosti.

„Návaly emocí se nám nedařilo zvládnout,“ hodnotil Varaďa hlavní příčinu těsné porážky.

„Chtěli jsme hned přidat další góly, dostat se do vedení, pobláznili jsme se a Rusové nás trestali,“ litoval Mikyska.

Někteří hráči se museli během krátké doby přizpůsobit jiným rolím, než jaké mají v klubech. Vojtěch Střondala jezdí hrát první ligu do Třebíče už jako posila na důležité herní situace, v dvacítce mu připadla role ve třetí pětce.

Také tempo ohodnotili jako vyšší než v první lize.

„V Třebíči jsem posila z Komety,“ usmíval se Střondala. „Tady (v reprezentaci) jsou starší kluci, zkušenější, dostávají víc prostoru. Za Třebíč hraju přesilovky, tady jsem chodil na led na jejich konec nebo po přesilovkách,“ zmínil.

Český gólman Lukáš Dostál

V čem se česká dvacítka oproti létu rozhodně zlepšila, je produktivita. V srpnu dala stejným soupeřům čtyři góly dohromady, v Hodoníně tuto hranici pokořila hned ve dvou duelech.

„Přičítal bych to letní nerozehranosti a vývoji v sezoně,“ řekl Varaďa. „Kluci potřebovali nabrat zkušenosti, herní rytmus. Teď (v pátek a v sobotu) nám to padalo, ale já se dívám taky na počet obdržených gólů, a ten byl od Ruska vysoký. Raději bych vyhrál po boji 1:0,“ přál si trenér před nedělním mačem s Finy.

Ten čeští mladíci prohráli 2:7... A zase bylo co analyzovat.