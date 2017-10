Redenbach se vrátil do Liberce po 16 letech: Město je stále stejné

„Zápas byl celou dobu napínavý a vyrovnaný a díky gólu v závěru máme tři body, takže to byla opravdu výborná domácí premiéra. Nic tomu snad nechybělo,“ říkal Redenbach po utkání pro klubový web.

Pro 33letého rodáka z kanadského Melville je to během dvou let už třetí angažmá v české extralize. Rok a půl strávil v Pardubicích, odkud se letos v zimě stěhoval do Třince. V minulé sezoně se stal nejproduktivnějším cizincem v extralize, ve 43 utkáních nasbíral 38 bodů za 13 gólů a 25 asistencí.

Letošní sezonu rozehrál ve finském Tampere, odkud nyní zamířil do Liberce. Severočeský klub se Redenbacha rozhodl angažovat vzhledem ke zranění útočníka Mária Bližňáka.

„Hráče podobného typu se nám nedařilo nahradit někým z širšího kádru. Tyler je čistokrevný centr, silný na vhazování a nebezpečný v přesilových hrách,“ řekl kouč Filip Pešán.

V úvodních dvou zápasech v libereckém dresu střídal útoky. V neděli nastoupil ve druhé formaci s křídly Bakošem a Jaškem. „Snažím se být takovým tím chytrým centrem. Rozděluji puky, snažím se vytvářet šance pro své spoluhráče. A samozřejmě se do nějakých dostat sám,“ řekl ke své roli hráč, kterého v roce 2003 draftoval Phoenix, ale do NHL se nikdy neprosadil. „Liberec byl v poslední době velmi úspěšný a já doufám, že na to navážeme. Chci hlavně týmu co nejvíce pomoct.“

Liberecké prostředí Redenbach z minulosti dobře zná. A to nejen ze zápasů, které tu odehrál v dresu Pardubic a Třince.

Už na přelomu tisíciletí sem jezdil na letní hokejový kemp, který pořádal bývalý hráč NHL Jan Ludvig, jenž dnes působí v Liberci jako kouč pro rozvoj hráčů. „Je skvělé znovu tu být. V sobotu jsem se byl projít po městě a je snad úplně stejné jako tehdy,“ říká Tyler Redenbach.

V kabině Tygrů si to zatím pochvaluje. „Na zápasy se připravujeme do těch nejmenších detailů. Každý má svou roli. Hned jsem věděl, co mám dělat.“

Úřadující vicemistr Liberec je po 12 odehraných utkáních v tabulce extraligy až jedenáctý a potřeboval by se rychle vyšvihnout výš. V úterý od 18 hodin se představí na ledě čtvrtého Hradce Králové.