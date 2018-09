Nepanikařit! Chce to čas, říká šéf ústeckých hokejistů Evan

„Ani jsme to nechtěli komentovat. Co jsme zaregistrovali, tak se pod to podepsali čtyři lidi. Ta petice není vůbec objektivní a něčím podložená. Trenéři mají nastavenou nějakou taktiku, co chtějí hrát, co hráčům vštěpují. A myslím si, že v téhle fázi sezony nemá cenu něco měnit,“ říká sportovní jednatel klubu Vladimír Evan.

Slovan první tři zápasy prohrál, pak doma přestřílel Vsetín 7:3, v úterý však znovu padl na domácím ledě 1:2 s Frýdkem-Místkem.

„Na začátku sezony jsme měli zvládnout dobře rozehrané utkání s Třebíčí, bohužel se to nepovedlo a pak jsme museli hrát tři zápasy ve čtyřech dnech. Kluci proti Vsetínu podali výborný výkon, s Frýdkem jsme od poloviny duelu měli těžké nohy,“ viděl Evan. Po pěti kolech je Ústí se čtyřmi body na chvostu prvoligové tabulky.

„Určitě by bylo nepříjemné, kdybychom teď doma prohráli se Vsetínem i s Frýdkem, ale kluci to první utkání zvládli a proti Frýdku nepodali hokejově špatný výkon. Jen nám chyběl ten půlkrok, únava se prostě projevila. Je tady mistrovství světa v tancích, tak jsme museli odehrát čtyři zápasy rychle za sebou, navíc trénujeme v Děčíně. Ale určitě se s tím vypořádáme a v sobotu v Benátkách něco uhrajeme,“ věří Evan.

Za Čalounem stojí. „Samozřejmě za výkony týmu jsou zodpovědní trenéři, osobně to s nimi konzultuji, probíráme každé utkání. Stanovili nějaký herní styl, kterému věří, a my nesmíme začít panikařit. Chce to čas!“

Evan věří, že Ústí začne vyhrávat. „Možná jsme se mohli chytit už po Vsetínu, kdybychom měli před Frýdkem delší odpočinek. Je to sport, ale věřím, že se to obrátí a uděláme nějakou šňůru.“