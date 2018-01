Trenér Mach skončil v Ústí, odchází do slovenské extraligy

„Zavázali jsme se, že zatím nebudeme zveřejňovat jméno klubu, každopádně Miroslav Mach odchází na vlastní žádost, včera jsme vzájemně ukončili smlouvu,“ potvrdil odchod oblíbeného kouče ústecký sportovní jednatel Vladimír Evan.

Jméno Machova nástupce by mělo být oznámeno v pondělí. „Porážkou s Kadaní jsme ztratili reálnou šanci na play-off. A vzhledem k tomu, že Míra Mach si s sebou bere i obránce Patrika Husáka, naděje ještě víc klesá. Takže nového trenéra už budeme hledat hlavně na příští sezonu. Máme více variant, nechceme se ukvapit, takže jméno oznámíme v pondělí. Do té doby mužstvo povede dosavadní asistent Tomáš Mareš, který u týmu zůstává,“ uvedl Evan.

Odcházející Mach převzal Slovan v průběhu sezony 2014–2015, dvakrát ho dokázal dostat do čtvrtfinále a jednou do semifinále play-off. Ve čtvrtfinále 2015 Ústí potrápilo Chomutov, o rok později vyřadilo vítěze základní části Kladno a na jaře 2017 si se stejným soupeřem zahrálo čtvrtfinále. Až letošní rok Slovanu nevyšel, po 38. kole je v 1. lize dvanáctý a na play-off už ztrácí propastných 11 bodů. „I tak bych chtěl Mírovi poděkovat za výbornou práci, vždy dokázal tým namotivovat. Letos to na ledě nebylo ideální, ale to je sport,“ prohlásil Evan.

Sám Mach bere za největší úspěch postup do semifinále v roce 2016, kdy Slovan v play-off vyřadil favorita Kladno. „Dávám to na stejnou úroveň jako postup do extraligy v roce 2007, kdy jsem byl u týmu jako asistent s Vláďou Evanem. Jsou to parádní vzpomínky,“ řekl klubovému webu Mach.

Z Ústí odcházejí i obránce Petr Šenkeřík a útočník Daniel Vrdlovec do Karlových Varů výměnou za Martina Weinholda a Milana Davídka, kteří budou ve Slovanu hostovat do konce sezony.