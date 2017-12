Roubík: Musíme udělat šňůru výher, míst v play-off je málo

Hokej

Zvětšit fotografii Jaroslav Roubík z Ústí se chystá bekhendem ohrozit kladenského brankáře Lukáše Cikánka. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 10:27

Z posledních deseti zápasů vyhráli jen dva, proto musí hokejisté Slovanu Ústí rychle a zběsile nahánět účast v prvoligovém play-off. „Chtělo by to udělat tři čtyři výhry po sobě, abychom si ještě víc zvedli sebevědomí. A pak už to půjde,“ věří útočník Jaroslav Roubík, ikona Slovanu, který je až dvanáctý se šestibodovým odstupem na elitní osmičku.