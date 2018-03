Olympijský vítěz Čaloun bude trénovat hokejisty Ústí. Jeho cíl: play off

„Jsem Ústečák a vždy jsem říkal, že jsem tady na zimáku bydlel a Slovanem žil. Celou dobu zůstal v mém srdci, i když jsem byl v zahraničí. A ty věci, co jsem se naučil venku a při trénování mládeže, bych teď chtěl zúročit. Je to pro mě obrovská výzva,“ říká Čaloun, jenž si za asistenta vybral Vladimíra Machuldu.

„V mnoha variantách nového realizačního týmu figuroval i Tomáš Mareš, ale poslední slovo měl nový šéf lavičky Honza Čaloun, který se rozhodl pro Vladimíra Machuldu. Všichni ale víme, že Míra Mach s Tomášem Marešem tady odvedli perfektní práci, za kterou jim děkujeme. Všechno ale jednou končí a my jdeme dál,“ uvedl ke změnám ve Slovanu sportovní jednatel klubu Vladimír Evan.

V příští sezoně se má Ústí pokusit o návrat do play off. „Každý rok tady bylo cílem play off a bude to platit i pro letošek,“ ujistil Čaloun.