Soutěže hvězd NHL: nejrychlejší byl McDavid, Ovečkin měl nejtvrdší střelu

Příště San Jose Utkání hvězd NHL bude za rok hostit San Jose. V hale SAP Center se 64. ročník tradiční hokejové exhibice uskuteční o víkendu 26. a 27. ledna 2019. Do San Jose se akce vrátí po 22 letech.

Jaké další vítěze ocenili fanoušci v Amalie Areně? Novinkový duel brankářů v úspěšných zákrocích vyhrál Marc-Andre Fleury z Vegas, který zneškodnil 14 samostatných nájezdů za sebou. „Vůbec jsme si nemyslel, že bych mohl překonat těch třináct, které měl Rinne. Proto jsem do toho šel jen s tím, že si to užiju a ono to nakonec vyšlo,“ usmíval se Fleury.

Nejpřesnější přihrávky měl obránce Alex Pietrangelo ze St. Louis, který soutěž absolvoval za 46,610 sekundy, druhý skončil forvard Eric Staal z Minnesoty (54,679). „Byli jsme všichni nervózní, protože jsme nevěděli, co přesně máme dělat. Byl jsem rád, že jsem nešel první,“ popisoval Pietrangelo další premiérovou disciplínu.

Connor McDavid

Jedenadvacetiletý kapitán Oilers McDavid se stal prvním hokejistou v historii, který soutěži o nejrychlejšího bruslaře kraloval dvakrát za sebou. S časem 13,454 sekundy předčil forvarda Braydena Pointa z pořádající Tampy Bay (13,579).

„Je to zábava. Na tuto disciplínu jsem se těšil. Baví mě, ale hlavně jsem se snažil, abych se nezranil. Za poslední dva dny jsem nic nedělal, takže jsem si nechtěl něco natáhnout. Přesto jsem zajel slušný čas,“ řekl McDavid. Napodobil Sergeje Fjodorova, Mikea Gartnera, Petera Bondru, Scotta Niedermayera a Samiho Kapanena, kteří dokázali tuto soutěž také vyhrát vícekrát než jednou.

Brock Boeser

Dvacetiletý Boeser trefil pět terčů v brance za 11,136 vteřiny a za ním skončil útočník Brian Boyle s časem 11,626. „Byl jsem nervózní a ruce se mi trošku třásly,“ popsal Boeser pocity před vítěznou disciplínou.

Ovečkin vyslal nejtvrdší střelu večera rychlostí 163 km/h a přerušil nadvládu obránců v této disciplíně. Stal se prvním útočníkem od roku 2002, který vyhrál. Naposledy se to povedlo Fjodorovovi z Detroitu.

„Samozřejmě je to proto, že tu nejsou Chára nebo Weber,“ prohlásil Ovečkin. Zadák Montrealu Shea Weber ovládl tvrdost střely při minulých třech Utkáních hvězd a Zdeno Chára z Bostonu drží s výkonem 175,1 km/h z roku 2012 rekord.

Johnny Gaudreau

Gaudreau projel slalomovou dráhu v soutěži kontroly puku za 24,650 sekundy, za ním následoval útočník John Tavares z NY Islanders (28,242). „Já jsem nejdříve nerozuměl, co se dělá u těch tabulí se třemi dírami. Málem jsem nestihl ukázku, protože jsem byl ještě v kabině, ale aspoň konec jsem viděl, takže jsem pak už věděl,“ přiznal Gaudreau.