Na Utkání hvězd KHL se představí jen jeden Čech - obránce Mozík

Loni v ní hrála čtveřice Čechů a rekordní byl rok 2011 se sedmi hráči a navíc s trenérem Vladimírem Vůjtkem starším.

Pětadvacetiletý Mozík hraje v KHL první sezonu. Do Podolsku přišel po dvouletém působení v zámoří, kde odehrál sedm zápasů v NHL za New Jersey a jinak nastupoval na farmě v Albany v AHL. S 28 body za sedm branek a 21 asistencí z 49 utkání je pátým nejproduktivnějším bekem KHL. Do výběru Tarasovovy divize jej zařadili novináři.

Loni se na Utkání hvězd v Ufě představili brankář Pavel Francouz z Čeljabinsku, obránci Jan Kolář z Chabarovsku, Jakub Jeřábek z Podolsku a útočník Jan Kovář z Magnitogorsku.

V roce 2011 v Petrohradu se představili Dominik Hašek, Jaromír Jágr, Karel Rachůnek, Martin Škoula, Josef Vašíček, Roman Červenka, Lukáš Kašpar a trenér Vůjtek.

I desáté Utkání hvězd KHL v historii absolvuje jako jediný kanonýr Sergej Mozjakin z Magnitogorsku.

Exhibice se hraje od loňska podruhé v novém formátu. Místo dvou výběrů byly vytvořeny po vzoru NHL čtyři. Na programu jsou dvě semifinále mezi výběry divizí a následné finále. Hrát se bude se čtyřmi hokejisty v poli a brankářem, případné prodloužení bude se třemi hráči na každé straně.

Duel začne v neděli v 8:45 SEČ v přímém přenosu Sport 2. V sobotu jsou na programu dovednostní soutěže.