Vyhlédnutý kouč Sparty? Vítěz Stanley Cupu, který se soudil s Detroitem

Jako hráč získal jeden Stanley Cup, dvakrát si zahrál Utkání hvězd NHL. V zámořské soutěži odehrál přes 700 utkání. Od loňska patří do Síně slávy IIHF. Coby trenér dvakrát dovedl Kolín do finále německé DEL, před pár dny se mu to povedlo s Berlínem. Na reprezentační scéně dotáhl Německo ke čtvrtému místu na mistrovství světa 2011.