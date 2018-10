Krize mládí v extralize? Elita jde za moře, není to o koučích, říká Krupp

Hlavní opora týmu = zkušený a lety prověřený mazák. Málokdy se stane, aby v nejvyšší české hokejové soutěži tato rovnice neplatila, byť se čas od času vynoří výjimky s potenciálem takový předpoklad vyvrátit.

Je to snad tím, že by čeští trenéři postrádali odvahu naložit zodpovědnost na bedra nezkušeného hokejisty? Nový trenér Sparty Uwe Krupp si to rozhodně nemyslí. Podle něj je pro trenéry stále klíčová výkonnost jednotlivých plejerů.

„Trenéři spoléhají na ty hráče, kteří jsou v daný moment nejlepší. Když se rozhodujete, koho poslat na přesilovku 5 na 3, ukážete na toho, kdo přesně ví co má dělat a také to udělá. A mladí se mezitím dále učí,“ vysvětluje svůj pohled Krupp.

V takovém případě se nabízí druhá zmíněná varianta - zelenáčů, kteří jsou v brzkém věku připravení na dospělý hokej, v Česku ubývá. I na to má ale 53letý trenér obšírnější názor.

„Hokejový svět funguje tak, že výjimečně talentovaní mladí hokejisté se vydají zkusit štěstí za moře, s vidinou startu v NHL. Proto nejsou k dispozici. Doma zůstane ta skupina hráčů, kterým může hokejový vývoj zabrat o něco více času,“ zní teorie dvojnásobného vítěze Stanley Cupu.

Ideální řešení je podle Kruppa logicky vyvážená kombinace zkušeností a mládí. Ve Spartě dal v několika zápasech prostor i mladým útočníkům Tomáši Pšeničkovi s Lukášem Rouskem. „Budou z nich dobří hráči, jejich hokej se mi líbí. Musíte být občas o něco trpělivější, pravidelně nehrají, ale o jejich místo v sestavě nemám strach.“

Bývalý obránce s více než 700 starty v NHL zároveň připomíná okamžiky, kdy jsou zkušení hráči nejcennější. V rozhodujících zápasech.

„V minulé sezoně jsem měl v Berlíně mladé obránce, kvalitní hokejisty. Stáli jsme ve finále proti velice zkušenému mužstvu z Mnichova. Sérii musel rozhodnout až sedmý zápas a kdo byl tehdy tím klíčovým prvkem? Starší a zkušenější borci,“ neměl pochyb o hodnotě časem prověřených hráčů soupeře.

Takové typy hokejistů navíc dodávají klid kabině. „Mají pod kontrolou náladu v týmu, vezmou si slovo, jsou vůdci. Málokdy se stane, že by si 22letý kluk střihl v šatně proslov a říkal spoluhráčům, co dělat v další třetině,“ uvažuje Krupp.