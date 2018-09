Sparťan Krupp: Neumíš hrát tvrdě a zároveň čistě? Nemáš v týmu místo

Co se na Spartě tento týden nejvíce řeší?

Jedním z palčivých témat je disciplína. Vždyť si Kruppova skvadra vykoledovala za úvodní dvě kola už 36 trestných minut. Nejvíce ze všech extraligových týmů.

I Krupp přiznal, že příliš mnoho vyloučení nejspíše stálo Pražany bodový zisk z Vítkovic, kde prohráli 2:3. „Kvůli faulům jsme tak trochu přišli o šanci na body,“ ví uznávaný trenér. „Obzvláště venku si musíme disciplínu pohlídat.“

Přece nejsme krasobruslaři

Sám opakovaně zdůraznil, že by chtěl, aby se Sparta vyhýbala trestné lavici. Zároveň si však nepřeje, aby se z jejího hokeje vytratila tvrdost. „Nechci, abychom byli krasobruslaři. Chci, aby mé mužstvo bylo důrazné.“

Jenže tvrdost sparťanů zatím příliš často vyústila ve fauly. Co s tím?

„Pokud někdo dlouhodobě nedovede hrát tvrdě a zároveň čistě, není to hokejista pro nás. Není to tak, že bych říkal, že pokud někdo pravidelně fauluje, tak má velký problém. Ne, já říkám, že v takovém případě na Spartě nebude,“ hrozí Krupp.

Není to tak, že by hrozba byla aktuální. Naopak, německý kouč se hráčů zastal kvůli domácí premiéře s Hradcem Králové (4:0). „První domácí zápas sezony je zkrátka emotivní, skoro jako zápasy v play off,“ chápal množství přestupků proti pravidlům.

Zároveň Krupp podotýká, že si hokejisté musí zvyknout na nový metr rozhodčích při posuzování hitů. Za pozdní dohrání soupeře už Pražané pykali dvakrát.

„Musíme se přizpůsobit, tak jako všechny týmy. V pořádku je, když hráče nedělí větší vzdálenost než délka jedné hole. A co když je to hůl a půl? Poté už hodně záleží na interpretaci rozhodčích,“ myslí si Krupp.

Umění se správně rozhodnout

Bývalý vynikající obránce nezpochybňuje smysl pravidla. „Chápu, čeho chtějí dosáhnout. Jde jim o to, aby nedocházelo k vážným zraněním, k zraněním hlavy, ale při posuzování konkrétních případů občas záleží hlavně na jejich interpretaci.“

Za příklad si bere faul Zacha Silla z mače s Hradcem Králové.

„Samozřejmě nejde, aby někdo z mých hráčů trefil soupeře sekundu po odehrání puku, občas je to ale hodně hraniční situace. Vezměte si Zacha Silla. Podle nové interpretace to bylo pozdní dohrání. Přitom loni by se tomu tleskalo, nebylo to zákeřné.“

Krupp není alibista. Ví, že se hráči musí naučit rozhodovat v duchu nového pravidla. „Kvalitní hráč se umí rozhodovat správně,“ tvrdí.

„Jako trenér můžu říct: Jdi na led a nedohrávej soupeře pozdě. Ale co udělá daný hokejista, je už na něm. Pak mu mohu ukázat video, kde pětkrát někoho pozdě dohrál. Půjde na led a udělá to znovu? Co mi to o něm říká? To, že zkrátka nedokáže rozlišit rozdíl mezi čistým a pozdním hitem. A to je velký problém.“

Někoho takového by Krupp v kabině nestrpěl. Na řezy kádrem je brzy, vše si na Spartě sedá, svou roli hraje i zmíněný nový trest za pozdní dohrání. Uznávaný kouč však s předstihem vysílá svým svěřencům jasný vzkaz.