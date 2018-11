Německou reprezentaci nepovedu, mám kontrakt ve Spartě, řekl Krupp

Hokej

Zvětšit fotografii Kouč hokejové Sparty Uwe Krupp řídí týmovou poradu v utkání s Vítkovicemi. | foto: ČTK

dnes 9:49

Trenér hokejistů Sparty Uwe Krupp ve středu odmítl spekulaci, že by mohl převzít reprezentaci Německa po Marcu Sturmovi, který odchází do NHL. „Mám platný kontrakt ve Spartě, takže já to nebudu,“ řekl Krupp.

Pozice kouče německé reprezentace je volná poté, co dosavadní trenér Marco Sturm dostal nabídku na roli asistenta v klubu Los Angeles Kings v NHL. Neváhal. „Vše se dohodlo velmi rychle, jsem nadšený, že v 46 letech můžu v NHL začít jako asistent,“ řekl o víkendu slovenskému deníku Šport. Ostatně za Kings odehrál 17 zápasů v sezoně 2010/11 s bilancí čtyř branek a pěti asistencí. Krupp na jeho místo nenastoupí, byť uznal, že spekulace chápe. „Myslím, že je vcelku normální, že moje jméno budou lidi nadhazovat. Německý svaz hledá trenéra a manažera na plný úvazek, někoho, kdo by zastával obě pozice. A já mám platný kontrakt ve Spartě, takže já to nebudu. Ale mají těžkou situaci, když trenér a tvář německého hokeje odejde,“ řekl Krupp po prohraném zápase s Mladou Boleslaví 3:5. Varianta, že by vedl Spartu i Německo, pro něj neexistuje. „Opravdu se o tom se mnou nikdo nebavil, ani Spartu nikdo zatím neoslovil. Jsem tu vázán dvouletou smlouvou a kdybych chtěl někdy pro německý hokejový svaz pracovat v té roli, jakou zastával Marco Sturm, tak jedině až mi vyprší můj kontrakt ve Spartě. Jenže v Německu potřebují někoho, kdo to bude dělat teď,“ dodal Krupp. Třiapadesátiletý kouč vedl německou reprezentaci v letech 2005 až 2011, později mezi německou elitou Kolín nad Rýnem a před příchodem do Sparty Berlín, kde mu po minulé sezoně skončila smlouva. Před osmi lety dovedl Německo na domácím MS ke čtvrté příčce, nejlepšímu umístění od zisku stříbra v roce 1953.