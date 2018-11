Sparťanský lazaret. Tohle je prostě moc, lituje se trenér Krupp

U Piskáčka, Košťálka či Berana je před pátečním duelem ve Zlíně ještě naděje na start, záviset bude na dnešních prohlídkách. Až kolem Vánoc by ale měli být znovu k dispozici Klimek, Říčka, Smejkal, Černoch, Kalina a Pavelka. Mimo hru je také Přibyl.

„To je už deset! Vy mě snad schválně deptáte,“ odlehčil jinak neveselou situaci Krupp.

Jeho svěřenci prohráli už třikrát v řadě, což samo o sobě žádnou velkou tragédii nepředstavuje. Marast ale znamenal sešup z prvního místa extraligy až na pátou pozici, přičemž marodka nevěští žádný rychlý návrat fazony.

Co s tím? „Ustát to. Fakt je ten, že teď máme úplně jiný tým. V tomto případě nelze mluvit o nějakých banálních přesunech v sestavě, role v mužstvu se kompletně přeskupují,“ přiblížil důsledky velkého třesku v sestavě 53letý trenér.

Přiznává, že defenzivní řady jsou vybrakované, jelikož scházejí nejlepší čtyři beci a zároveň schopní obětavě padat do střel. Těch míří na sparťanskou branku opravdu požehnaně.

Krupp tedy musí pracovat s tím, co má. Do systému narychlo zapracovává mladé hráče, o nových formacích na přesilovky či oslabení se rozhodne až den před zápasem. Tak vypadá první vážnější sparťanská zkouška bývalého obránce a vítěze Stanley Cupu.

Aby popsal aktuální náladu v kabině, zjišťuje, jaký je český ekvivalent pro peprný anglický obrat „pissed off“. Dostane se mu slušné verze překladu, tedy naštvaný. „To jsme všichni, frustrace je cítit. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, představte si bombu, jejíž knot postupně uhořívá. U té naší už je takhle krátký,“ ukazuje rukou sotva pár centimetrů.

Aspoň něco z jeho pesimismu ukrojil švédský bek Erik de la Rose, který přišel z Vítkovic výměnou za Blaže Gregorce. Slovinský obránce nebyl ve Spartě spokojený, a tak si vyžádal trejd.

„Nechcete mít v šatně někoho, kdo si tam nepřeje být,“ uznává defenzivní rošádu Krupp, i když tím kabina přišla o vtipálka, který se zdatně oháněl češtinou. Co do hry to ale nebyl ten Gregorc, kterého Sparta přivedla z Hradce.

Hokejová Sparta zažívá pod Uwe Kruppem první vážnější výpadek této sezony. Jak rychle se z něj dokáže vzpamatovat?

Nebyl by to ovšem Krupp, aby na svízelné situaci nehledal pozitiva.

„Kluci jsou pozornější. Když se vyhrává, neřešíte všelijaké drobnosti, třeba v obraně. Vítězíte a to je vše, co vás zajímá. Ale v naší situaci jsou všichni v maximálním možném střehu,“ všímá si zvýšené pečlivosti kádru.

Hráči se ho doptávají na detaily mnohem častěji než dřív, on je zase více peskuje za odfláknuté cvičení. Pokud doteď nebylo něco mezi ním a členy týmu jasné, od této chvíle je vše pünktlich.

Aby však pád tabulkou nepokračoval, musí Sparta předvést zvýšené nasazení i v zápasech.