Na ledě tahoun, v šatně šprýmař. Žemlička vzpomíná na zesnulého Burdu

V jednom sparťanském týmu nastupovali šest sezon. A když si Žemlička odskočil v polovině 90. let do Německa, zůstávali stále v kontaktu. Nyní se klubový srdcař musí smířit se ztrátou přítele. Burda podlehl v neděli po půlnoci dopravní nehodě na Hodonínsku.

„Dozvěděl jsem se to ve středu dopoledne. Je to obrovská ztráta, odešel náš kamarád. Výborný kluk, charakterově na výši,“ vzpomínal Žemlička. „Bývalý vynikající bek, který hokej miloval. Dříve jako hráč, později jako skaut.“ Burda působil posledních patnáct let jako hledač evropských talentů pro týmy NHL Ottawu a Edmonton.

Jaké vzpomínky se vám na něj vybaví?

Těch vzpomínek je plno. Byl to vynikající kluk, který nezkazil žádnou legraci. V týmu patřil mezi šprýmaře, zároveň dokázal spoluhráče vyburcovat k lepším výkonům na ledě.

Takže tmelil tým nejen na ledě, ale i v kabině...

Přesně tak. Takových kluků tam bylo víc, ale on byl jedním z nejvýraznějších.

Se Spartou vyhrál titul v roce 1993. Zamrzelo vás někdy, že jste zrovna před tím ročníkem šel hrát do Německa?

Takový už je sport. Když je možnost hrát v zahraničí, těžko se to odmítá. Tehdy už jsem měl něco za sebou. Přesto jsme se vídali docela často. Nedokážu se z toho jen tak vzpamatovat, je mi hodně smutno.

Pojďme k současnosti. Sparta se snaží o obrodu novým koučem Uwem Kruppem. Co od něj jako kovaný sparťan očekáváte?

Věřím, že pan Krupp mužstvo nastartuje k dobrým výkonům. Přál bych si, aby Sparta hrála od začátku sezony v popředí tabulky, což je základ pro další výkony v ročníku a dobré umístění v play off. Doufám, že tým dokáže plnit postupné cíle a dotáhne to alespoň do semifinále, potažmo dál. Byl bych moc šťastný, kdyby to tak dopadlo. Věřím v dobrý konec.

Zřejmě i proto, že poslední dvě sezony byly na sparťanské poměry daleko za očekáváním...

Bohužel, stává se to v hokeji i ve fotbale - tým je nějakou dobu na vítězné vlně, kterou vystřídá pokles formy. Snad se tým od těch špatných výkonů odrazí už letos a začne zase hrát dobrý hokej. Takový, který se bude líbit divákům a zároveň přinese Spartě dobrý výsledek.