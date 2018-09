Nový třebíčský kapitán o Vysočině: Zdejší krajina, to je pohlazení

„Myslím, že je to velká rarita,“ usmíval se odchovanec litvínovského hokeje. „Já se rozhodně necítím být v osmadvaceti starý,“ ujišťoval na prahu nové prvoligové sezony, v níž povede Horáckou Slavii jako kapitán.

Roli lídra týmu přebíráte po Davidu Dolníčkovi, což asi není zrovna jednoduchá situace...

On a Roman Erat, který taky skončil, se prostě nedají nahradit. Jsou to osobnosti. Oba dávali naší hře myšlenku. Nicméně se s jejich ztrátou musíme popasovat. Bude potřeba hrát agresivnější hokej, co nejvíc soupeři znepříjemnit hru.

Vypadáte jako velký dobrák, budete vůbec umět na spoluhráče zakřičet?

(směje se) Já hlavně doufám, že to nebude potřeba. Máme výbornou partu a věřím, že nám to takhle pošlape celou sezonu. Ale zakřičet případně umím.

Odkoukal jste něco od vašeho předchůdce?

Vzpomínek na Davida je hodně. (směje se) Ale jak už jsem říkal, nahradit nejde. Já se jen budu snažit dělat všechno nejlíp, jak budu umět, aby to fungovalo.

Pocházíte z Litvínova, ovšem v Třebíči už hrajete dost dlouho. Zalíbilo se vám na Vysočině?

Jsem tu sedm let. V Litvínově jsem byl od přípravky po juniory, ale pak jsem odešel do Třebíče a už jsem tu zůstal. A máte pravdu, strašně se mi tady líbí. Ať už město, nebo okolí. Prostě paráda.

Lépe se vám dýchá?

(usmívá se) Už jsem to někde zmiňoval, že z Litvínova jsem byl zvyklý, že je všude nějaký povrchový důl a chemička, kdežto krajina tady, to je pohlazení. Vysočina je prostě nádherná.

Prvním týmem, na který v sezoně narazíte, bude Ústí. Jaký je to soupeř na začátek?

Podle mě jeden z nejnepříjemnějších. Tam se všeobecně moc nevyhrává, ale my uděláme všechno pro to, abychom to zlomili. Nálada v týmu je dobrá, takže věřím, že uděláme i dobrý výsledek.

Letos bude první liga vzhledem k tomu, že za Kladno by měl hrát opět hvězdný Jaromír Jágr, asi všeobecně hodně sledovaná. Jak se na souboj s Rytíři těšíte vy?

Myslím, že k tomu ani nemusím nic říkat, na to se těší úplně každý. Pro mě bylo loni největší zklamání, když jsme odehráli zápas s Kladnem a asi pět dnů nato v jeho dresu Jágr nastoupil. Tehdy jsem doufal, že si proti němu ještě někdy stihnu zahrát.

Předpokládám, že druhým soupeřem, na kterého se nejvíc těšíte, bude asi Jihlava. Nebo ne?

Jasně, derby, to je docela jiný zápas. Má úplně odlišný náboj a atmosféru. A vždycky přijde plný stadion.