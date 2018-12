Karabáček odešel, aby se vrátil. Věří, že v zámoří dostane druhou šanci

Proti Benátkám jste odehráli opravdu divoké utkání, které jste dotáhli do vítězného konce v nájezdech. Vybavujete si podobně dramatický zápas?

Už jsem něco podobného zažil. Měli jsme o dost více ze hry než soupeř, ale Benátky dokázaly proměnit snad každou šanci. Do poslední vteřiny jsme věřili, že s tím můžeme něco udělat. To nám výrazně pomohlo, že jsme to za nepříznivého stavu nezabalili. Dokázali jsme to urvat a to je důležité.

Samostatné nájezdy jste rozhodl ve čtvrté sérii. Promyslel jste si, jak zakončíte?

Stejnou kličku dělám v tréninku a vychází mi to skoro pořád, abych pravdu řekl. Když to funguje, tak proč to nezkusit i v zápase. Už při předchozích nájezdech jsem si všiml, že brankář reagoval hned na první kličku. To mi dodalo sebedůvěru, protože mi to přesně vyhovovalo. Rychle jsem to strhl na druhou stranu a vyšlo to.

Kouč Prospal o Karabáčkovi „Venca se před sezonou vrátil ze Spojených států do Česka. Měl dvě angažmá v extralize, které mu nevyšly úplně ideálně. Poštěstilo se nám ho přivést. Je mladý a má v sobě potenciál. Myslím si, že by mohl být pro náš tým přínosem. Na kontě má zatím dvě branky, proti Benátkám rozhodl utkání v nájezdech. Přál bych si, aby se více prosazoval i při hře pět na pět. Určitý drajv v sobě má, nemohu si stěžovat na to, jak pracuje. Čekám od něho produktivitu.“

Jak vlastně došlo k vašemu listopadovému přesunu na jih Čech?

Nakonec jsem nepodepsal zkušební smlouvu v extraligovém Hradci Králové. Projevily o mě zájem České Budějovice i já jsem chtěl na jihu Čech hrát, takže jsme se dohodli na podmínkách.

Proč jste se před sezonou po několika letech strávených v kanadských a amerických juniorkách vrátil do České republiky?

Chtěl jsem se vrátit do Čech, už mě to tam netáhlo. Myslel jsem si, že bych v tuto chvíli nedostal tolik prostoru. To byl hlavní důvod, proč jsem se vracel do rodné země.

V dalších letech byste si přál se ještě vrátit do zámoří?

To je jasné. Myslím si, že každý hokejista, který hraje na profesionální úrovni, chce působit za oceánem. Musíte být každý den připraven na sto procent, jinak nemáte šanci. Doufám, že se mi ještě poštěstí se do Ameriky dostat. Ale teď jsem v Budějovicích a chci předvádět to nejlepší.

Jaký na vás udělaly dojem čtyři zápasy v dresu Motoru?

Myslím si, že jako tým hrajeme dobře. Soupeře většinou přehráváme, ale dostáváme hrozně moc gólů z protiútoků. My naopak své šance neproměňujeme, hodně možností sami zahodíme. To je zkrátka hokej. Proti Benátkám jsme nasázeli šest branek, což je dobré číslo. V tom chceme pokračovat.

Zároveň sbíráte první zkušenosti druhou nejvyšší tuzemskou ligou. Co říkáte na její úroveň?

Rozhodně není špatná. Nehraje se tu tak přesně, ale zdá se mi to rychlejší než v extralize. Hráči jezdí, má to tempo. Moc jsem toho zatím neodehrál, takže na nějaké větší hodnocení je čas.

Podobají se tvrdé tréninky Václava Prospala zámořskému stylu, na který jste z posledních let zvyklý?

Je to přísný trenér, hodně mu na tom záleží. Je to srdcař, což je hrozně důležité. Měl jsem dříve podobného trenéra, když jsem ještě působil v kanadské juniorce. Vyhovovalo mi to, tvrdost k hráčům musí být.