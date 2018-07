Nedorost čelí plzeňské výzvě. Nechci kariéru končit v první lize, říká

„Je to náročné, když po čtyřech měsících vyjedete na led. Někdo sice chodí průběžně i v létě, ale já ne,“ svěřil se 36letý Nedorost.



Forvard, který má na kontě i 99 zápasů v NHL za Colorado a Floridu, se loni po sedmi letech strávených v KHL vrátil do rodných Českých Budějovic. Teď se znovu touží prosadit v české nejvyšší soutěži.

Extraliga je teď největší výzvou?

Chtěl jsem si jí ještě zkusit. Loni jsem rovnou z Ruska skočil do Budějovic. A po sezoně jsem si řekl, že nechci za deset let bouchat do stolu a říkat si, proč jsem kariéru ukončil v první lize. Proto jsem tenhle krok udělal a doufám, že na extraligu pořád mám a že to taky dokážu.

Takže když se Plzeň ozvala, vůbec jste neváhal?

Já byl s Plzní v kontaktu už v době, kdy jsem se vracel domů. Byli jsme nějak domluvení na hostování, protože jsem nechtěl natvrdo odejít z Českých Budějovic. Čekali jsme narození třetího dítěte, zohlednil jsem rodinu, proto jsem byl rozhodnutý odehrát sezonu hlavně doma.

Kemp NHL? V Plzni trénuje Francouz a spol. V jedné brance operoval Pavel Francouz, v druhé Marek Mazanec, na ledě se proháněli beci Michal Moravčík s Davidem Skleničkou, s první skupinou bruslil pro změnu centr Jan Kovář. Hned pětice plzeňských odchovanců, kteří se v příští sezoně porvou o šanci hrát NHL, včera vyjelo na led s extraligovým týmem Škody.

Až se člověk rád nechal unést myšlenkou, jak by plzeňský tým vypadal s nimi... A to se ještě v příštích dnech připojí další bek Jakub Jeřábek, který v minulé sezoně hrál za Montreal a Washington, a „švýcarský“ střelec Dominik Kubalík. „Přesně si pamatuji situaci z loňska, kdy Martin Straka seřval Davida Skleničku. Jezdili jsme kolečka a vyčítal mu, proč jezdí pomalu. Říkal: Tak všem ujeď, makej a za rok se dostaneš někam ven. Vidíte, a ono se to splnilo,“ pousmál se plzeňský trenér Ladislav Čihák. Ví, že pro jeho mladé hráče je i tenhle příběh motivací. „Teď jsou s těma klukama na ledě, pro ně je to dobrý příklad a my jsme rádi, že dál porostou. Když se ukážou v extralize a přijde šance, ať to jdou zkusit. I když nám je líto, že odejdou a musíme to pak nějak řešit.“

Teď už se situace změnila?

Manželka mi dala zelenou, s dětmi to zvládá. (úsměv) Ale hlavně beru celou rodinu do Plzně, o to je všechno jednodušší.

Nezlomil vás ani nový kouč Motoru Václav Prospal, bývalý skvělý útočník?

Přemlouval mě hodně. Bylo to těžké rozhodnutí, hlavně kvůli němu. Vím, že se to s ním v Budějovicích zlepší, že tam nastaví něco, co tomu chybělo. Pět let se pokouší marně dostat zpátky do extraligy, i když mančafty byly vždycky kvalitní. Jenže loni tomu chybělo i s těma nejlepšíma jménama v sestavě paradoxně nejvíc. Přemýšlel jsem hodně, zda zůstat. Ale řekl jsem si, že kdyby ta příští sezona dopadla v Motoru stejně jako minulá, asi bych už v kariéře nepokračoval. Teď se cítím zdravý a věřím, že nějaký rok ještě můžu hrát. Takže jsem se jeden den rozhodl pro Plzeň, oznámil to manželce, pak zavolal Martinovi (Strakovi) a Vencovi (Prospalovi). A jsem za to rozhodnutí rád.

K týmu jste se připojil až nyní na ledě. S jakými pocity?

Všechno je naprosto v pohodě. Jsem tady druhý nejstarší, beru to s nadhledem. Starší kluky vesměs znám, ti mladší jsou tady super. Nebyl žádný problém zapadnout.

Co po prvním tréninku na ledě bolí člověka nejvíc?

Asi hlava... Je to náročné, když po čtyřech měsících vyjedete na led. Navíc je venku horko, led ještě není ideální, o to je všechno těžší. Takže to pěkně bolí, stejně jako asi těch osmnáct sezon předtím...

Když se člověku povede hned první střela, řekne si, že bude celá sezona dobrá?

To doufám ne! (smích) Na tomhle ledě je těžké k té brance vůbec dojet, pak jsem to jen nějak dloubal na gólmana. Říkal jsem zrovna klukům v kabině, že jsem dal za celý trénink snad jediný gól.

Loni Škodě náramně fungovala českobudějovická spolupráce Gulaš - Mertl. Už vám Milan Gulaš zdůraznil, že vy máte na tuhle jihočeskou vlnu naskočit?

Zatím nic neříkal. Ale kdyby to šlapalo stejně jako loni Milanovi s Tomášem, byla by to velká paráda. Jenže to teď nikdo nezaručí. Uvidíme.

Hráli jste někdy spolu?

Ne ne, míjeli jsme se. Milan je mladší, já odešel brzy do zahraničí, a když jsem byl zpátky, už byl pryč pro změnu on. Takže jsme se jen potkávali v létě v Budějovicích. On je blázen, chodí pořád na led a furt hraje. Mě hokej v létě nebaví, takže začínám pořádně až tady.