Mladý Prospal dostal u táty první šanci v českobudějovickém áčku

Otec nominoval syna na pondělní utkání proti Kadani jako sedmého obránce. A juniorský bek si nakonec pár střídání odehrál.

„Bylo to úžasné, byl jsem za šanci hrát hodně nadšený. Každý kluk sní o tom, aby si mohl zahrát za profíky, nebo alespoň dostat příležitost ke startu mezi chlapy,“ říkal Václav Prospal mladší, když se po vítězném pokřiku s týmem musel jít převléci do juniorské šatny.

I když proti Motoru stál v pondělí slabší soupeř, Prospal junior nijak ve hře nepropadal a plnil příkazy nejen svého otce, ale i jeho asistenta Aleše Tottera.

„Náš trenér, můj taťka, chce, abychom puky od sebe rychle posílali pryč, a to si myslím, že jsem dělal dobře,“ podotkl 18letý Prospal, který se dozvěděl ráno před utkáním, že proti Kadani také nastoupí.

„Nervózní jsem byl celý den. Chtěl jsem hrát dobře a po pár střídáních to ze mě spadlo. Určitě si s tátou k tomu ještě řekneme spoustu věcí, my spolu řešíme vlastně jen hokej. Občas to má mamka s námi těžké,“ přiznal mladý obránce, který v úterý nastoupil v obraně juniorského celku v extralize proti Jihlavě.