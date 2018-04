Vary dotáhl k titulu i zpět mezi elitu. Už můžu umřít, žertuje Skuhravý

„Ještě to z nás úplně nespadlo. Je to divné takhle po zápase,“ popsal své rozpoložení šťastný Skuhravý. Hráčům Energie stačil v duelu s Litvínovem bod a při porážce 0:1 v prodloužení slavili už po vypršení 60 minut. Po utkání si mohli naplno vychutnat ovace fanoušků v KV Aréně a oddávat se oslavám úspěšné sezony.

„Celou sezonu jsme se připravovali a měli jsme jediný cíl - jít do baráže a pokusit se o návrat. Od začátku sezony jsme se učili útočný styl hry, někdy od prosince jsme začali líp bránit, soustředili jsme se na oslabení. Bohužel v baráži nám vůbec nešly přesilovky, ale postoupili jsme, takže to bylo dobré,“ uvedl Skuhravý.

Celý karlovarský klub si uvědomoval, jak je klíčové vrátit se do extraligy hned v další sezoně po sestupu. „Hned loni jsme říkali, že vždycky je to nejlehčí ten první rok. Pak je to těžší a těžší,“ prohlásil Skuhravý i s ohledem na odchody sponzorů.



„Když je tým pohromadě ještě z extraligy, tak je nejjednodušší to doplnit vhodně o pár hráčů. Jsem rád, že se nám to povedlo. Asi ze 70 procent jsme zůstali pohromadě, což bylo hodně důležité.“



Skuhravý byl připraven plnit jakoukoliv roli, kterou by po něm kouč Martin Pešout chtěl. „Chodil jsem spíš na oslabení. Měl jsem k sobě pokaždé jiná křídla, měli jsme bránit nějakou pětku soupeře.“



„Pak jsem chodil i na přesilovky, na buly, když byla důležitá, abych ji vyhrál a šel hned vystřídat. Každý měl prostě svou roli. Hráli jsme to týmově a vyšel nám společný cíl, který jsme měli,“ pochvaloval si Skuhravý.

V duelu s Litvínovem oba celky mířily od začátku za cílem uhrát alespoň bod a hrálo se až do prodloužení prakticky bez šancí. „Řekli jsme si, že musíme ukopat ten bod. Zápas asi nebyl pro diváky nic moc, ale my jsme hráli jen dozadu. Chtěli jsme to uhrát, povedlo se nám to a jsme za to hrozně rádi,“ prohlásil Skuhravý.

Ve druhé třetině se kvůli nezáživnému průběhu ozýval z řad domácích fanoušků pískot. „My jsme se soustředili na hru. V této soutěži se někdy takový hokej musí hrát. Není to vždycky jednoduché. Někdy se musí hrát na skóre nebo na vzájemný zápas. Každý bod je důležitý a spousta lidí to v ten daný okamžik nechápe,“ uvedl.

„Jsou to maličkosti, které hrají hrozně velkou roli. Loni nám to uteklo o bod a hráli jsme do posledního zápasu. Letos jsme se s tím poprali dobře. Ale i proto se týmům v baráži asi hraje líp venku,“ dodal Skuhravý.