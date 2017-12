Třinec v Evropě vítězí. Liga mistrů kluky baví, říká trenér Varaďa

„My jsme si dali cíl postoupit ze skupiny a ten jsme splnili,“ uvedl třinecký trenér Václav Varaďa. „Ty další zápasy ve vyřazovací části soutěže jsou pro nás takovým zpestřením sezony. Samozřejmě jsme rádi, že nám to vychází, i když jsme čelili kvalitním soupeřům, hlavně těm švédským. Kluci odvedli maximum, abychom postoupili.“

Před čtvrtfinálovou odvetou na ledě Brynäs, kde jste vyhráli 5:3, jste pustili klíčové hráče Milana Douderu a Martina Růžičku do reprezentace. Nebyl to risk?

Beru to z druhého pohledu. Martin a Milan mají výbornou sezonu. Pokud bychom je neuvolnili pro nároďák, tak by přišli o šanci dostat se na olympijské hry. Tu mají oba velikou. Dopředu jsme věděli, že ve výběru být mohou, takže naše domluva byla taková, že když budou nominováni, tak je pustíme. Oba chtějí na olympiádu jet. Je to jejich velký sen.

I bez nich jste ale těžké utkání zvládli. Svědčí to o síle Ocelářů?

Martin dával v poslední době spoustu gólů, takže nás potěšilo, že i bez něj jsme jich vstřelili pět a ještě venku. Za to jsme moc rádi.

O zápasech v Lize mistrů jste mluvil jako o zpestření sezony. Takže i to je důvod vašeho úspěchu, že nejste pod tlakem?

Je fakt, že nikdo na hráče netlačí, abychom postupovali dál a dál. Kluci tak celou Champions League hrají uvolněně. A to jsme ve spoustě utkání bojovali se zraněními, které nám hru komplikují i nyní. S tím jsme se popasovali parádně.

Nejen, že zápasíte s velkou marodkou, ale hrajete i hodně utkání. Přesto vítězíte. Čím to je?

Myslím, že hráče ty zápasy baví. Pro spoustu z nich to je první mezinárodní zkušenost. Navíc naši soupeři hráli atraktivní hokej. Pro naše kluky je zážitek hrát proti tak kvalitním soupeřům.

Vyřadili jste tři švédské celky Jönköping, Malmö, Brynäs. Jak to, že se vám daří proti Švédům, což je elitní evropská hokejová země?

Nevím. Jsme samozřejmě rádi, že nám to proti nim vyšlo a že jsme se dostali tak daleko. Teď už ale musíme myslet na finské Jyväskylä. A na ty dva semifinálové zápasy se poctivě připravit.

Bude finský styl podobný tomu švédskému?

To ano. Také mají hru založenou na dohrávání osobních soubojů, na výborném bruslení. Navíc mezi top čtyřku se nedostane lecjaký tým. Jsme v očekávání, jaké ty zápasy budou. K soupeři znovu přistupujeme s respektem. Bude to těžké.

Jyväskylä ve čtvrtfinále přešlo přes Brno. Požádáte Brňany o rady?

Spíše ne, spíše se spolehnu na náš instinkt. Ta utkání Finů s Brnem si ale rozebereme stejně jako ta, která odehráli ve finské soutěži, v níž také odvádějí kvalitní výkony (jsou osmí, ale na čtvrté místo ztrácejí tři body).

Když už jste se probojovali tak daleko, nepomýšlíte na celkový triumf?

Teď, když jsme tak blízko... Říkáte to správně. Rozhodně se budeme snažit projít až do finále.

A když už jste tak daleko, nehrozí, že se nyní hráči přece jen dostanou pod tlak?

Ne, ne. Budou natěšení, uvolnění. Pro všechny to je stejné. Finové na tom budou podobně.