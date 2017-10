Vězeň Šipačov? Manažer se přepočítal, ruská hvězda přemýšlí o útěku

Doma v Petrohradu byl králem.

Hvězdou první velikosti.

V barvách SKA prožil mezi mantinely KHL fantastickou sezonu - blýskl se 76 body a výrazně se podepsal pod zisk Gagarinova poháru.

Poté exceloval také na mezinárodní scéně, to díky němu brali Rusové v Kolíně nad Rýnem na světovém šampionátu bronz.

Co víc si mohl přát?

U Šipačova zvítězila sportovní ambice, toužil dobýt NHL. A tak opustil malebné město na řece Něvě.

Kvůli výzvě jménem Vegas Golden Knights.

Nový klub na mapě slavné soutěže mu slíbil devět milionů dolarů za dva roky a počítal s ním jako s lídrem první řady. „Vadim je velice šikovný tvůrce hry, věříme, že bude platný,“ tvrdil v den podpisu generální manažer George McPhee.

Nabízel tak čerstvému třicátníkovi obrovskou šanci, aby ukázal, co umí. Ten už ji svíral v náručí.

Jenže vzápětí McPhee mimořádnou příležitost Šipačovovi nemilosrdně, až drakonicky vyrval z rukou.

Proč? Především kvůli vlastnímu chybnému úsudku.

Při rozšiřovacím draftu si totiž vybral 15 obránců, patrně s úvahou, že dobří beci jsou vzácným obchodním artiklem a budou se snadno vyměňovat za vysokou protihodnotu.

McPhee se přepočítal. Udal jen pár zadáků, ještě k tomu nijak výhodně, a na třiadvacetičlenné soupisce mu jich zbylo devět.

Žádný z nich přitom nemohl být poslán na farmu, aniž by musel projít listinou nechráněných hráčů, kde by po 24 hodin byl bezplatně k dispozici ostatním klubům.

McPhee by tak o cenné „zboží“ přišel bez jakékoliv náhrady. Tomuto riziku se dokázal vyhnout tak, že do AHL přesunul talentované mladíky Shea Theodora s Alexem Tuchem a alespoň formálně Šipačova.

Ani jeden totiž vzhledem k podmínkám svého kontraktu nemusel na farmu přes listinu nechráněných hráčů.

„Nikdo z nich nebyl poslán dolů kvůli výkonnosti,“ potvrzuje McPhee. Jednoduše byli kvůli příhodnému typu kontraktu obětováni, aby si Golden Knights mohli nechat co nejvíce obránců.

A postupně je trejdovat.



Zatímco Theodore s Tuchem za záložní mužstvo (Chicago Wolves) nastupují, Šipačov zůstává bez zápasové praxe ve městě hříchu. Je průvodcem své ženě, jež neumí anglicky.



Podle Kalninše mu dochází trpělivost. Chce hrát, obléknout dres Vegas. Jinak prchne, patrně zpět do Petrohradu a zabojuje o nominaci na olympijské hry.

Ač to, že by Šipačov nad návratem do SKA uvažoval, popírá jeho agent Petr Svoboda, v zákulisí se o nespokojenosti šikovného Rusa mluví stále častěji a hlasitěji.

Natolik, že se objevují spekulace, že by Šipačov mohl být vyměněn v rámci NHL.

McPhee nechce produktivního forvarda ztratit, rád by největší letní akvizici viděl na ledové ploše. Jenže kdy to bude? Kdy se mu povede dojednat přestupy nadbytečných obránců? „Nemám přesné datum, kdy se tak stane,“ přiznává.

Zato Šipačov nejspíše jedno zvolené datum má. Termín svého úprku do KHL. Dojde k němu?