Fenomén Fleury trvá. Vegas věří vitalitě gólmana, jenž by rád byl hezčí

Na tiskové konferenci se ho novináři zeptali, zda je v této roli spokojený.

„Nevím,“ začal Fleury. „Kéž bych měl hezčí obličej,“ rozesmál se nakonec.



A to je názorná ukázka, jak si Fleury dokáže fanoušky získat. Jeho nefalšované a vtipné reakce pokaždé přesvědčují o výjimečnosti trojnásobného vítěze Stanley Cupu a jedničky draftu 2003.

Letos chyběl kousek, aby Fleury přidal do sbírky i čtvrtý prsten pro vítěze NHL, dělal, co mohl. Během play off pochytal 92,7 procent střel a průměrně pustil pouze 2,24 branek na zápas. Právě jemu se přičítaly největší zásluhy za spanilou jízdu nového týmu ligy.

Proto jen málo hlasů pochybuje o nové smlouvě pro 33letého gólmana. Tomu sice i pro příští sezonu dobíhá dosavadní kontrakt na 5,75 milionu dolarů, přesto už se dohodl na novém - na tři roky za 21 milionů dolarů.

„Marc-André je atletický, rychlý a agilní gólman. Nepatří mezi ty velké ´tref se do mě´ gólmany,“ vyjmenoval přední kvality manažer George McPhee.

Gólmanova dohoda s klubem tak v první polovině července pouze potvrdila narůstající trend - podepsat novou smlouvu rok před tím, než hráč může odejít zadarmo.



Taková praxe může v zákulisí vyvolat velké emoce, pokud hráč prodloužit odmítne. Ukáže, že o společnou budoucnost nemá zájem, přitom ještě rok musí zůstat.

Konkrétně u Fleuryho a Vegas však žádné rozepře nehrozily. Klub gólmanovi věří, sympatický Kanaďan je za důvěru vděčný. Vzájemné sympatie by měly trvat minimálně do sezony 2021/22

„Brankáři dokážou v NHL působit déle než hráči na jiných pozicích. Rozhodli jsme se pro něj na základě analýz a zkušeností,“ vysvětlil McPhee.

Fleury vstupuje do 15. sezony v NHL. „Nemám tělo 22letého kluka, ale můžu čerpat ze zkušeností. Důležitá je mentalita. A nemyslím, že jsem pomalý. Ani to neplánuju,“ dodal se smíchem 33letý gólman, jenž v právě skončené sezoně došel s Vegas až do finále.

Repete by se na západě USA nijak nebránili.