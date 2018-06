Žádný „plán B“ pro Vegas. Naděje na cestě za nemožným se upíná k Fleurymu

Hokej

Další 2 fotografie v galerii Marc-André Fleury v bráně Vegas Golden Knights během finále Stanley Cupu 2018. | foto: AP

dnes 14:49

Už není kam couvnout, před čím uhnout. Hokejisté Vegas Golden Knights ve své první sezoně v NHL vystoupali až do nebe. Jenže několik posledních kroků před zlatou bránou spíš klopýtají. Další zakopnutí ve finále play off je bude stát všechno. Znamenalo by to, že Stanley Cup poputuje do Washingtonu.