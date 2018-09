Jdeme za svým cílem, nepolevíme, slibuje litvínovský útočník Hübl

„Musíme takhle makat dál. Když budeme plnit to, co po nás chtějí trenéři, tak věřím, že budeme úspěšní,“ je přesvědčený 40letý veterán, jenž k vítězství přispěl jedním gólem. Loni přitom na premiérový zásah čekal 10 kol.

„Moc to neřeším, až to tam padne, tak to padne. Když se v tom člověk rýpe, tak to trvá spíš déle. Hlavní je, abychom vyhrávali a sezona byla jiná než loni,“ přeje si.

Verva k tomu má dobře nakročeno, ovšem loni měla po třech zápasech také 6 bodů a pak se zasekla. „Teď to ale vypadá, že máme silnější tým než v minulé sezoně. Góly se rozdělují do všech lajn. Když máte čtyři vyrovnané pětky, hraje se lépe, než když to visí na jednom či na dvou hráčích, od nichž se čeká 25 gólů. Takhle hrát už dneska moc nejde, čím je tým silnější a vyrovnanější, tím hůř se proti němu hraje.“

Kromě čtyř vyrovnaných lajn má Litvínov ještě jednu zbraň, z branky tým podporuje spolehlivými výkony navrátilec Jaroslav Janus. „Už v Boleslavi potvrdil, že to je výborný gólman, a proti Zlínu zase. Hodně nám pomůže,“ věří Hübl. Extraliga pokračuje v pátek, Verva hraje v Pardubicích, v neděli přijde první letošní vrchol, domácí derby s Piráty.