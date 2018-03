Zatím tragédie. Finiš musí být lepší, tvrdí litvínovský útočník Hübl

„Promrhali jsme tu šanci v období kolem Vánoc a teď už se tomu těžko vyhneme,“ přiznává si realitu útočník Viktor Hübl. Litvínov ztrácí na dvanáctou příčku propastných 15 bodů a v play out je ve hře jen 18.

„Uvidíme, jaké play out bude, ale my se musíme soustředit hlavně sami na sebe a hrát naplno, abychom pak v baráži nekoukali, protože v ní určitě nebude stačit hrát na půl plynu. Tohle období musíme využít k tomu, abychom se dostali do herní pohody a ten konec nějak zvládli,“ velí Hübl.

Poslední místo a jen 50 bodů, to je bídné vysvědčení Vervy po základní části extraligy. „Tahle sezona, to je zatím tragédie, od Vánoc velká bída. Už začátek byl špatný, pak jsme se tam malinko dotáhli. Ale celkově nic moc a teď to ani nemá cenu hodnotit. Hlavně se musíme dát do kupy a získat nějakou herní pohodu, aby ten finiš byl z naší strany daleko lepší.“

Zlepšit potřebuje Litvínov všechno, ale nejvíc se poslední dobou trápí s produktivitou. „Je to křeč, v koncovce jsme hodně jaloví. Tak snad to v play out zlepšíme a dostaneme se do pohody,“ věří Hübl.