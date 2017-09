Jsem rád, že na mě nezapomněli, říkal Ujčík po aplausu v Ostravě

Byl to fanouškovský dík za služby, které Ujčík ještě jako vítkovický hráč odvedl v Ostravě.

„Bylo to naprosto skvělé přivítání, moc za to lidem děkuju. Nestává se to všude, opravdu za to díky,“ líčil bývalý kanonýr. „Já dostal už den předem nějaké echo od známého, ať se podívám na oficiální facebookový účet Vítkovic. Bylo tam, že se vracím proti svým. Už to mě potěšilo. Jsem rád, že lidi nezapomněli. Do Ostravy se budu vracet rád. Něco podobného jsem si zažil hned v prvním kole v Jihlavě, už jsem měl trošku natrénováno. Ve Vítkovicích jsem prožil nádherné hokejové roky, budu se sem rád vracet. Lidem za to děkuju.“

Radost z fanouškovské odezvy Ujčíkovi kazil výsledek zápasu. Jeho Boleslav přišla v poslední minutě třetí třetiny o vedení a zápas prohrála 2:3 v nájezdech. Ujčík, dříve sám osvědčený „nájezdník,“ vybíral pětici hráčů.

„Věřil jsem, že dají góly. Bohužel dali jsme jeden z pěti, to je málo. Domácí nájezdy zvládli pod tlakem dobře,“ uznal Ujčík.