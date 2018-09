Ujčík pomáhal zachránit život svého svěřence. Byla to samozřejmost, říká

„Když děláte trenérský kurz, tak je jeho součástí i zdravotnický výcvik, tudíž si vyzkoušíte podobnou situaci na nějaké figuríně. Jenže když pak najednou přijde reálná konfrontace, je to úplně něco jiného,“ svěřil se s pocity jeden z koučů jihlavských juniorů Viktor Ujčík, který společně s kolegou Karlem Nekvasilem poskytli svému svěřenci první pomoc v podobě masáže srdce přímo na ledě.

„Největší dík ale patří ošetřovateli Metoději Renzovi, který správně použil defibrilátor. Ten ho nahodil zpátky,“ dodal.

Všichni tři jmenovaní dostali v pondělí večer za obrovského aplausu na Horáckém zimním stadionu za svoji účinnou pomoc speciální plaketu jako poděkování a uznání za záchranu mladého života.

„Abych pravdu řekl, pro mě je ta plaketa něco jako připomínka samozřejmosti. Prostě takhle by měl podle mě reagovat v dané situaci každý,“ zamýšlel se trojnásobný mistr světa a bývalý dlouholetý extraligový útočník Viktor Ujčík.

„Nejlepší odměnou pro mě je to, že toho hráče můžu dál vídat na zimáku, povídat si s ním. A že bude dál žít dobrý život,“ doplnil.

I když už ne jako profesionální hokejista. „Od té události má v srdci strojek, který mu v případě opětovného selhání pomůže srdce znovu nastartovat. To ale znamená, že nemůže dál dělat kontaktní sport. Nicméně je to chytrý kluk, vzal to tak, jak to je, a přihlásil se aspoň na trenérskou školu,“ prozradil Ujčík, kterému kromě zdraví zmiňovaného hráče udělal velkou radost i pondělní výsledek prvoligového utkání, v němž Dukla nakonec rozstřílela Jihočechy 7:0.