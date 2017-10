Olomoucký útočník Burian: Úkol byl jasný, sbírat body doma

V minulé sezoně jste dal osm gólů. Zapracoval jste na střele?

Ale teďka to nebylo kdovíco. Jsem rád, že se to zase chytlo. Nic speciálního v tom není.

Uklízel jste puk do branky v přesilovce. Nezatrnulo vám, když jste viděl letícího gólmana Škarka?

Trošku jo, skočil tam ještě lapačkou a od její hrany se to odrazilo do brány. Kdybych to nedal, byl bych hodně smutný. Martin Vyrůbalík mě krásně viděl. Marek Laš už šel střídat, takže jsem ještě doskočil do útočného pásma. Oni už byli zatavení. Pak to šlo po ose od Knotka, přese mě a beky. Otevřel se prostor. Najel jsem si na přihrávku do prázdné branky.

Teprve podruhé jste vyhráli doma. Pomůže to sebedůvěře?

Bude to dobré na psychiku. Věděli jsme, že potřebujeme doma bodovat, a tohle nám určitě pomůže.

Úleva?

Ano, byl to těžký zápas, Jihlava hraje nepříjemně, dobře brání. Bylo to o prvním gólu, který se naštěstí podařilo dát nám. Řekli jsme si, že budeme trpěliví, šance si vypracujeme a gól dáme. Věřili jsme, že body uhrajeme všechny. Za aktivitu ve druhé třetině jsme si to zasloužili. Oni ani pak nic nevzdávali, snažili se hrát jednoduše, protečovat si puk do útočného pásma. Byli nepříjemní, pořád se snažili tlačit do střelby, ale Braňo Konrád to výborně zavřel a podržel nás. Zahráli jsme výborně oslabení. Moc šancí jsme jim nedali.

Hodili jste lekci v Brně za hlavu?

Nic jiného nám nezbývalo, ten zápas nebyl dobrý, Brno nás jednoznačně přehrálo. My jsme si řekli, že musíme zapnout teď hlavně doma, máme hodně domácích zápasů. Na našem ledě se nám teď nedařilo. Úkol byl jasný: sbírat teď body doma.