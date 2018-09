Vilémova proměna v Tella. Snad už minusy sbírat nebudu, říká Burian

Hokejová Olomouc vyválčila proti mistrovi bod. „Pořád je to něco speciálního díky tomu, že je to pro nás největší derby, vždy se na tento zápas nejvíc těšíme. Přijde plný barák,“ užíval si bývalý hráč Komety ovace. „V Brně mám ještě dost kamarádů, ale už jsem v Olomouci třetím rokem a neprožívám to tak, jak jsem to prožíval první rok.“

Střelecký účet v nové sezoně si však otevřel proti mistrovi stylově. Kolik čárek na něj přidá?

Byl by hřích, kdyby odvážné zakončení po buly nezkusil a přestal věřit loni objeveným střeleckým schopnostem. Třicetileté křídlo prožilo bláznivý ročník. Převratný.

Tohle že je expert na bránění?

-20. Nejhorší v extralize

Burian vstřelil v základní části extraligy 15 gólů, poprvé se tak přehoupl v kariéře přes deset tref.

Na olomoucké poměry solidní číslo, zvlášť když 194 centimetrů vysoký forvard přidal 11 asistencí.

„Doufám, že na to aspoň trošku navážu a něco tam padat bude. Kdyby nepadalo a vyhrávali jsme, tak bych se až tak nezlobil,“ povídá. „Občas v sobě střelce objevím, ale není to tak, že bych pořád dával góly. Někdy to tam padne,“ mrkne.

Jenže na Burianovy poměry bylo hrozivé číslo v uplynulé sezoně v kolonce plus/minus. Ve statistice hlídající hráčovu účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách svítilo u něj výstražně: –20!

Nejhorší v extralize. Tohle už nechce zopakovat. Nikdy! „To každopádně,“ orosí se. „Bylo to hodně zajímavé: v bodech to nebylo špatné, ale v minusech katastrofální. Doufám, že minusky letos sbírat nebudu. Musím na tom pracovat.“

Přes léto mu trenéři dovolili dorazit na přípravu o dva dny později.

Byla to pro něj odměna za to, že mančaftu pomohl do play off. Mohl si tak coby vášnivý tenista užít jako divák i Wimbledon. Spal pod širým nebem, aby na něj zbyl lístek. Do tréninkové dřiny pak naskočil s chutí.

Tím spíš, že dostal do druhé formace kvalitní parťáky – exreprezentačního kanonýra Irgla a všestranného centra Koloucha, posilu z Vítkovic. Jejich souhra zatím vypadá slibně. Olomouc v prvních třech kolech bodovala, naprázdno vyšla až naposledy v Hradci Králové.

„Kluci ze začátku chytli strašnou formu, doufám, že se nás bude držet. Zatím jsem spokojený, jak nám to klape. Snad se ještě budeme zlepšovat v proměňování šancí,“ přeje si udeřit nejlépe už v pátečním domácím zápase proti Vítkovicím.

Hanáci po třech letech nemají na střídačce velezkušeného trenéra Zdeňka Veneru, na jeho práci však navazují někdejší asistenti Jan Tomajko se Zbyňkem Motákem. Proto nečekejte jinou Olomouc.

Znovu sází na rychlý poctivý hokej. A taky důkladnou defenzivu, samozřejmě. „Navazuje se na práci, oba trenéři tady byli současně s panem Venerou. Pracuje se na detailech, mění se drobnosti ve hře, které chtějí trošku jinak. Není to zase tak markantní rozdíl,“ přikývne Burian. Až na ty detaily. Na které?

„V určitých fázích hry dokážeme lépe napadat, zapracovali jsme víc na forčekingu. V tom jsme trošku odvážnější,“ srovnává poctivý dříč, kterého si Olomouc vyhlédla před třemi roky z Brna.

Odchovanec Třebíče hrál extraligu i za Kladno a České Budějovice.

„Je důrazným hráčem, už dlouho se mi líbil, ještě když byl v Třebíči,“ lebedil si tehdy generální manažer Mory Erik Fürst, aniž by tušil, a to má extrémně vyvinutý čich na hráče, jakou proměnou obranář Burian projde, že dovede zamířit jako zbojník Vilém Tell na jablko.