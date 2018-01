Z obranáře je střelec. Cítím se v pohodě, hlásí olomoucký Burian

Jenže trefa do sítě Chomutova v posledním utkání byla letos už jeho třináctá a ve druhém útoku potichu dorůstá do role lídra. Až na těch minusových třináct bodů...

I tak prožíváte nejlepší sezonu?

Cítím se v pohodě. Poslední dobou se mi hraje s klukama dobře, není to špatné, ale trochu výkon degradujeme chybami. Proti Chomutovu jsme dostali dva góly v našich přesilovkách, to se nesmí stávat. Snad se to nebude opakovat.

Hecujete se s Knotkem o klubového krále střelců?

Trochu se taháme. Chvilku já, chvilku Honza. Honza to naposledy vzal na sebe (nastřílel tři branky) a zaplať pánbůh za to. Bylo to výborné. Výhra nám vrátí klid. Potřebovali jsme vyhrát za tři body. Je skvělé, že to dopadlo, ač jsme měli všichni nervy.

Vy jste se ale trefil taky.

Ale to je gól Houdyho (Houdka) a patří mu poklona. Byla to krásná akce, kdy to vymotal a nachystal mi to až do kuchyně. Nahrál mi na brankoviště a mně už stačilo jen nastavit hokejku a zasunout brankáři puk mezi nohy.

Napadlo vás, kde se to v Houdkovi vzalo?

On měl vždycky šikovné ruce, teď si na to vzpomněl a udělal to fakt výborně.

Do útoku vám na leden přibyl Zbyněk Irgl, už jste si na sebe zvykli?

Po dvou třech zápasech si to začalo sedat a není to špatné. Rozumíme si, spolupráce je super, myslím, že si vyhovíme, vytvoříme si šance a jsme dobří na puku. Ještě to potřebujeme vychytat, abychom nedostávali zbytečné góly.

Začala poslední čtvrtina, počítáte si odstup na jedenácté místo?

Tabulku známe, všichni se na to občas koukneme. Víme, že je to tam dole hodně našlapané a rozhoduje každý zápas. Musíme dál šlapat a sbírat body.

Je už předkolo play-off blízko?

Kdepak, je to ještě daleko. Pořád musíme šlapat.