Ještě není konec, burcuje před cestou do Brna vítkovický kapitán Olesz

Situace není příznivá, hokejisté týmu Vítkovice Ridera se však ve čtvrtfinále extraligy nevzdávají. S Kometou Brno sice v sérii hrané na čtyři vítězství prohrávají 0:2 na zápasy, přesto věří, že se po třetím a čtvrtém duelu v Brně vrátí domů do Ostravy k dalšímu pokračování série.

„Všichni jsme si řekli, že ještě není konec, že se hraje na čtyři vítězné zápasy. Sice se jede do Brna a všichni víme, že nás nečeká nic lehkého, ale rozhodně ještě není konec,“ prohlásil vítkovický kapitán Rostislav Olesz.

Zkušenost s obratem ze stavu 0:2 na zápasy by mohl Vítkovicím předat útočník Jakub Lev, který v minulé sezoně nastupoval ještě za Plzeň a v předkole play off pomohl Západočechům otočit sérii, v níž Vítkovice vedly 2:0. „Přesně tohle jsem loni zažil s Plzní. Taky jsme prohrávali 0:2 a podařilo se nám to otočit. Myslím si, že v play off je možné tohle zvrátit. Uděláme pro to všechno,“ burcoval své nynější ostravské spoluhráče Lev.

Ovšem aby se Vítkovičtí mohli radovat z vítězství, musí zpřesnit koncovku a vyvarovat se hry v oslabení. Kometa totiž čtyři ze šesti branek v úvodních dvou duelech vstřelila při početní výhodě.

„Musíme se lépe připravit a v zápasech v Brně to eliminovat,“ potvrdil Lev. „Měli bychom se vyvarovat zbytečných faulů. Někdy tam nemusejí být, tak to chce na tom zapracovat. Nesmíme taky dát na ledě Brnu tolik prostoru, hlavně jejich hvězdám. Chce to udržet je déle na puku, aby neměli prostor k těm dobrým nahrávkám, kterých měli například ve druhém utkání hodně,“ naznačil Olesz.

Vítkovický kapitán upozornil ještě na jeden důležitý faktor. „Také musíme dát více branek. Produktivita vepředu není vůbec dobrá. Ve druhém zápase jsme dali dva góly, ale všichni víme, jak padl ten druhý,“ připomněl Olesz trefu Ondřeje Romana, který překonal brankáře Komety Marka Čiliaka střelou zpoza červené čáry. „Abychom vyhráli zápas, musíme dát více gólů z těch několika šancí, které si vytvoříme. To bude v Brně klíčové,“ poznamenal Olesz.

Třetí a čtvrtý zápas série se hraje v Brně v sobotu a v neděli, oba začínají vždy v 17.00.