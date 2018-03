Neřekli jsme poslední slovo, tvrdí vítkovičtí hokejisté před play off

„Těžký soupeř. Mají velmi zkušený tým, hodně hráčů jim zůstalo z minulého roku. Budou jistě dobře připravení, ale to my taky,“ prohlásil vítkovický bek Marek Hrbas. „Nějakou dobu jsme tušili, že půjdeme na Brno. Je to super výzva - hrát proti obhájci titulu. Těšíme se na Brno, nemůžeme se dočkat.“

Program play off Kdy, kdo a s kým v boji o hokejový titul

A vítkovický kapitán Rostislav Olesz přidal: „Je to úřadující mistr. V sezoně zatím máme s Brnem zápornou bilanci, takže to bude těžké. Prostě to tak je. Člověk si nemůže vybírat. A i kdyby chtěl, tak ví, že na ty týmy stejně jednou narazí. Je to silný soupeř, ale budeme chtít vyhrát.“

Čtvrtfinálovou sérii s Kometou odstartují Vítkovice díky lepšímu postavení v tabulce po základní části dvěma zápasy doma. A chtějí-li před vlastními fanoušky uspět, budou muset výrazně přidat v zakončení. Při dvou domácích zápasech v základní části totiž Vítkovičtí nedali Brnu ani jediný gól – prohráli 0:1 a 0:2.

„Samozřejmě uděláme všechno pro to, ať jim už konečně dáme doma gól,“ usmál se trenér Vítkovic Jakub Petr. „Jinak všechno teď budou předčasné úvahy. Roli budou hrát detaily, a já věřím, že jsme neřekli poslední slovo.“

„Ale asi by ani nehrálo obrovskou roli, kdybychom začínali v Brně. Důležité je vyhrávat doma a k tomu se snažit vyhrát venku. Nemyslím si, že by to byla nějaká velká výhoda,“ dumal Hrbas nad domácím začátkem série. „Jednoduše se musíme připravit na všechno. Jejich obránci hodně podporují útok. Mají výborné útočníky, hrají dobře kolem brány, k tomu musíme připočítat výborné přesilovky. Atmosféra bude super. Doufáme, že předvedeme nejlepší hokej a postoupíme.“

Vítkovice v posledních zápasech základní části postrádaly kvůli zraněním či nemocem několik klíčových hráčů. V nedělním posledním kole dlouhodobé části už ale hrála druhá formace kompletní. Roman se vrátil po třízápasovém disciplinárním trestu, Tybor a Květoň doléčili neduhy. Do sestavy se vrátil také uzdravený Kanaďan Mahbod.

„Buďme rádi za to, že se kluci vracejí a že si někteří už mohli vyzkoušet zápasové tempo,“ řekl Olesz. Na marodce ovšem zůstávají Kolouch s Kucserou. „Uvidíme, jestli se marodka vyprázdní, je tam ještě pár dní.“