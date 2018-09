Zase být o krok dál, zní před sezonou vítkovické ambice

Jasnou vizi má před nastávajícím ročníkem nejvyšší domácí hokejové soutěže generální manažer a zároveň hlavní kouč klubu Vítkovice Ridera Jakub Petr. Chce, aby byl projev týmu bez výpadků, aby se individuality posouvaly ve statistikách soutěže do vyšších pater, aby se tým o krok zlepšil oproti minulé sezoně.

„Náš trenérský cíl je, abychom byli konzistentní po celou sezonu. Všichni teď říkají, že chtějí do play off, nás ovšem zajímá i cesta, jakou se tam dostaneme,“ pronesl Jakub Petr.

Oporou Vítkovic bude stejně jako v minulé sezoně brankářská dvojice Patrik Bartošák, Daniel Dolejš. „Jsme moc rádi, že se nám je podařilo udržet, a věříme, že potvrdí svoje role, zopakují výkony a přidají ještě něco navíc,“ řekl vítkovický generální manažer. „Po celé Ostravě putovaly zvěsti, že Patrik jistě odejde. Ale ukázalo se, on chce na úspěch dosáhnout tady.“

Ke změnám však došlo v obranných řadách. Lukáš Klok odešel do Slovanu Bratislava, smlouva skončila Karolu Slobodovi. „U Lukáše to sice byla nečekaná komplikace, protože neměl ve smlouvě výstupní klauzuli, ale nechceme nikomu bránit v kariéře. Svoje si tu odvedl a jednou se třeba vrátí,“ podotkl Petr. Náhradou přišli z Jihlavy Švéd Erik de la Rose a Petr Šidlík. „Erik je pravák, typově do přesilovky, Petr zapadá do naší koncepce, je silný v defenzivní hře,“ hodnotil kouč, kterého v přípravě přesvědčil i mladý obránce Tomáš Černý. „Hrál tak, že si řekl o smlouvu.“

- obrana: Tomáš Černý (Slovan Bratislava), Petr Šidlík (Dukla Jihlava), Erik de la Rose (Dukla Jihlava); útok: Jan Schleiss (Škoda Plzeň). Odchody - obrana: Lukáš Klok (Slovan Bratislava), Karol Sloboda (konec smlouvy); útok: Petr Kolouch (HC Olomouc), Milan Bartovič (konec hostování).

Ofenziva Vítkovic zůstala v podstatě beze změn, doplnil ji jen Jan Schleiss, který přišel z Plzně. „Útok máme stabilizovaný, vazby a role fungují jak v kabině, tak na ledě. Jádro zůstává a věříme, že bude úspěšnější než v minulé sezoně,“ konstatoval Jakub Petr.

V přípravě se ovšem Vítkovickým výsledkově tolik nevedlo. Prohráli se Vsetínem, ztratili obě krajská derby s Třincem, proti ruskému Soči nestačilo Vítkovickým ani vedení 4:0. Na Tatranském poháru prohrály Vítkovice s maďarským celkem Jegesmedvék Miskolc 1:3.

„Nebudeme se na nic vymlouvat, výsledkově to byla nejhorší sezona za dobu, co jsem u týmu. Ideální to určitě nebylo,“ netajil Jakub Petr. „V předchozích dvou sezonách nám úvodní čtvrtiny základní části nevycházely. Proto jsme změnili styl přípravy. Nemůžeme být spokojení, ale to, co jsme z ní chtěli dostat, to jsme dostali. Hledali jsme nové vazby, nové impulzy, chtěli jsme dostat hráče do nekomfortní zóny. Do zápasů chodili z maximální únavy, chtěli jsme je dostat do stresu jako v extralize,“ vysvětloval vítkovický trenér. „Z výsledků v přípravě však před startem nové sezony nervózní nejsem. Přinesla nám to, co přinést měla.“

Generálku před startem extraligové sezony Vítkovičtí v pátek zvládli. Doma se střetli s Duklou Trenčín, kterou porazili 6:0. Po zítřejším setkání s fanoušky ve Skalka family parku ve Vřesině u Ostravy (od 14.00) čeká Vítkovické ostrý start sezony. V pátek nastoupí v 1. kole extraligy v Pardubicích. „Ještě máme pár marodů, ale v Pardubicích už budeme v nejsilnější sestavě,“ ujistil Jakub Petr.