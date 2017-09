Rozhodčí nám škodí, ozvalo se vedení vítkovických hokejistů

„Rozhodli jsme se veřejně reagovat a upozornit na sporná a podle našeho názoru také chybná rozhodnutí rozhodčích zápasu 8. kola Tipsport Extraligy mezi HC Dukla Jihlava a HC Vítkovice Ridera, především dvou sporných gólových momentů, které byly vždy posouzeny v neprospěch našeho týmu,“ stojí v prohlášení, které podepsal vítkovický generální manažer a zároveň hlavní kouč Jakub Petr.

Vítkovičtí upozornili na branku jihlavského Michala Hlinky, která padla po neodpískaném ofsajdu, a na branku vítkovického Davida Květoně, kterou sudí neuznali kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti.

“Přitom k porušení pravidla o postavení hráče v brankovišti nedošlo, protože clonící Rostislav Olesz ani nebránil (brankáři) Škarkovi ve hře, ani se puku nedotkl a tudíž nedošlo k žádnému ovlivnění v brankovišti, což dostupné (televizní) záběry potvrzují. Pokud by tato branka byla uznána, dostal by se za stavu 2:2 náš tým do vedení. Na toto rozhodnutí jsme okamžitě po zápase podali podnět ke Komisi rozhodčích k prošetření a v nejbližších dnech už jen očekáváme, že Komise potvrdí, že se jednalo o chybné posouzení a nesprávně neuznaný gól. Jakmile od Komise verdikt k této situaci obdržíme, zveřejníme jej v plném znění, abychom potvrdili naše tvrzení,“ uvedl Petr.

Vítkovický manažer ovšem zároveň uvedl, že i samotný ostravský tým nese na prohře podstatný díl viny. „Jsme si dobře vědomi toho, že při vedení 2:1 měl náš nástup do třetí třetiny i výkon být takový, abychom vedení neztratili a udrželi jej až do konce. Nicméně minimálně tyto dvě sporné situace a jejich posouzení přímo poškodily náš tým a připravily nás o možnost v Jihlavě bodovat.“

Ostravský klub se rozhodl ozvat, neboť v odehraných osmi kolech necítí křivdu poprvé. „V dosavadním průběhu sezony jsme zaznamenali ze strany sudích hned několik sporných a chybných rozhodnutí v náš neprospěch, což také v mnoha případech ve svých pravidelných zprávách Komise rozhodčích TELH - pro příklad více než deset situací ze zápasu s Třincem jsme okamžitě předali jako podnět k prošetření Komisi rozhodčích, z čehož drtivou většinu situací Komise jednoznačně potvrdila jako nesprávně rozhodnuté v náš neprospěch. Stejně tak jsme podávali podněty k prošetření z utkání se Zlínem, kde nám opět Komise dala za pravdu,“ sdělil Petr a dodal: „Chceme takto našim fanouškům i celé hokejové veřejnosti dát jasně najevo, že se nám chybná rozhodnutí v náš neprospěch nelíbí a nejsme ochotní jim nadále pouze mlčky přihlížet.“