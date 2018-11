Vydřené vítězství, oddechl si vítkovický obránce Baranka

„Bylo to velmi vydřené vítězství. Jsme za něj strašně rádi,“ přiznal vítkovický obránce Ivan Baranka. Chomutov je sice v extraligové tabulce na poslední příčce, v minulém kole ale porazil pražskou Spartu 5:0 a i Vítkovice hodně trápil. „Tabulkové umístění je sice takové, jaké je, ale tento rok je specifický v tom, že liga je velmi vyrovnaná,“ podotkl Baranka.

„Utkání nebylo úplně atraktivní pro divácké oko, ale v této fázi jsou pro nás důležité tři body. Za to chceme hráčům poděkovat,“ řekl vítkovický asistent Pavel Trnka.



„Je to furt stejná písnička. Dělám e fauly, necháme se vylučovat. Bere to síly, nedostáváme se pak do tlaku, to rozhodlo,“ litoval chomutovský útočník Lukáš Vantuch, který při první brance Pirátů předvedl parádní zpětnou přihrávku, po níž Jan Stránský uklízel puk do zcela odkryté branky. „Masi (Marjamäki) puk vybojoval a nahrál mi. Periferně jsem viděl, že tam Straňas najíždí, tak jsem mu to dával a on to zakončil. Je pravda, že kdybych to dal jinam než na hokejku, asi bych to hodně schytal od trenéra, ale naštěstí to vyšlo. Bohužel k výhře to nevedlo,“ posteskl si Vantuch.

Vítkovičtí na zpětné přihrávky spíše dopláceli inkasovanými brankami. Jednu dostali dokonce při vlastní přesilovce. „Opakujeme si to, že zpětné přihrávky musí být stoprocentní, že musí mít toho ‚našeho‘ adresáta, ale nevím. Někdy mám pocit, že se z vlastních chyb nedokážeme dostatečně poučit,“ zlobil se Baranka.

„A mrzí mě to. Odskočili jsme na rozdíl dvou gólů a šli jsme do přesilovky, kde jsme měli možnost odskočit na rozdíl tří branek, což by bylo absolutně ideální. Nikdo z nás ale neočekával, že Chomutov vrátíme do hry a že se zápas bude lámat až do konce. Ale stalo se. Bartes (brankář Patrik Bartošák) nás ale pak podržel jako vždy, takže zlaté tři body.“