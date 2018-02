Vítkovičtí hokejisté v boji o čtvrté místo vyzvou Kometu

„Kdo umí počítat, tak vidí, že nejpravděpodobnějším naším soupeřem pro čtvrtfinále bude právě Kometa. Nevzdáváme se možnosti zabojovat o třetí místo, ale víme, jak je na tom Třinec (má 90 bodů a sérii sedmi výher v řadě) a jaké má rozlosování. Takže s Kometou to bude boj o současné umístění,“ uvedl vítkovický kouč Jakub Petr.¨

„Vzhledem k tomu, že přímý postup do čtvrtfinále máme jistý, před pár dny jsme nastavili program, ve kterém už vše směřujeme k play-off. Pro některé hráče to bude dvojnásobná výzva ukázat, že do sestavy pro play-off patří. Až se totiž uzdraví kádr, tak konkurence, hlavně v útoku, bude velká,“ podotkl Petr.

Vítkovičtí se budou muset obejít bez beka Ivana Baranky, který se slovenskou reprezentací odlétá na olympiádu, nemožný je start Ondřeje Romana. Ten v minulém utkání s Jihlavou sekl do rozkroku Michala Hlinku a čeká ho třízápasový trest.

S Riderou další dva roky

Pondělí ale nebylo pro Vítkovické pouze ve znamení přípravy na duel s Brnem. Majitel klubu Aleš Pavlík podepsal novou a vylepšenou dvouletou smlouvu s dosavadním generálním partnerem, ostravskou společností Ridera.

„Před dvěma roky jsme nevěděli, do čeho jdeme. Vytýčili jsme si cíle a ony se plní. Oslovila nás strategie týmu, který chce něco dokázat. Stali jsme se součástí historie vítkovického hokeje,“ sdělil šéf Ridery Václav Daněk.

„Pro nás je to obrovské ocenění práce všech lidí v klubu, nejen hráčů. Silný regionální partner nám dává klid na další práci,“ doplnil Aleš Pavlík.