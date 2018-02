Vítkovický gól Kometě? Ne a ne, Ostravané se neprosadili ani napodruhé

„V první třetině jsme si sice šance vytvořili, ale nebyli jsme schopni dopravit puk do branky. A po chybách v obranném pásmu, kdy nás tam v pěti přehráli dva hráči soupeře, jsme dvakrát inkasovali,“ konstatoval vítkovický kouč Pavel Trnka.

„Pak už zápas jen tak plynul, oba týmy jako by hlavami už byly na dovolené. Nic moc se na ledě nedělo, nevytvořili jsme si větší tlak, jen to tak nějak uplynulo,“ podotkl Trnka a připomněl, že nyní čeká extraligu olympijská přestávka.

„Neproměnili jsme dneska tutové šance,“ litoval vítkovický útočník Patrik Zdráhal. „Jel jsem dvakrát sám na branku, Straňas (Šimon Stránský) tam měl šanci. Měli jsme toho opravdu dost, ale gólman Langhamer chytal výborně. Dvakrát doma s nulou, to je bída,“ zmínil Zdráhal i prosincovou domácí prohru s Kometou 0:1.

Vítkovičtí se v úterý museli obejít bez kompletní druhé formace. Kvůli zdravotním potížím a disciplinárnímu trestu chyběli Baranka, Klok, Tybor, Roman a Květoň.

„Je to znát. Ti kluci nás táhnou celou sezonu, a když chybí, tak je to vidět,“ připustil Zdráhal.

„Zase byli v sestavě kluci, kteří nejsou tolik vytěžovaní. Měli možnost do toho skočit po hlavě, předvést se a zahrát dobrý zápas s výborným soupeřem,“ upozornil další útočník Vítkovic Jakub Lev.

„Ale bylo to takové zvláštní utkání. Nevím, jestli si týmy nechtěly něco ukázat i vzhledem k tomu, že v play-off na sebe možná narazí. Ne že by nám neseděla jejich hra, šancí jsme měli dost. Bohužel naše zakončení bylo špatné,“ posteskl si Lev.

Nejblíže k překonání brněnského brankáře Marka Langhamera měl Patrik Zdráhal. Jednou promarnil brejk ve dvou na jednoho, podruhé sólový nájezd v oslabení.

„Jeli jsme s Danielem Kurovským, ale puk se mi postavil na hranu a já vystřelil hodně vysoko nad. Mířil jsem nad vyrážečku, ale puk se postavil a to se trefuje těžko. Podruhé to v oslabení bekovi Krejčíkovi na modré čáře propadlo, a tak jsem jel sám. Chtěl jsem rychlou kličku do bekhendu, ale bohužel jsem to správné místo netrefil,“ mrzelo Zdráhala.

„A že Brno možná potkáme v play-off? Takhle nemůžeme myslet. Ať půjdeme na kohokoli, bude to začínat 0:0 a budeme hrát náš hokej. Snad budeme kompletní a budeme hrát lépe!“