Naše hra se strašně zvedla, chválil vítkovický Bartošák po další nule

Další tři body si připsali hokejisté týmu Vítkovice Ridera. Výhra 2:0 znamená páté vítězství v řadě nad Pardubicemi, v rozehraném extraligovém ročníku Vítkovičtí naplno bodovali pošesté za sebou.

„Nebylo to krásné, ale důležité vítězství. Po trénincích jsme se vrátili na vítěznou vlnu,“ řekl vítkovický kouč Jakub Petr. Zároveň tak připomněl, že utkání předcházela více než týdenní reprezentační přestávka. „Po předchozích zkušenostech, kdy jsme po minulé pauze prohráli s Jihlavou, jsme se snažili dostat klukům do hlav, že to nebude jednoduché. A vstup do utkání se nám podařil,“ podotkl Petr.

Vítkovičtí totiž hned v úvodu zasadili hostům úder, když v 58. vteřině skóroval David Květoň. „Ale v prvních deseti minutách jsme měli dát alespoň tři góly. Rosťa Olesz jel dvakrát sám na bránu, Roman Szturc tam měl dvě šance,“ podotkl Květoň. „Utkání by vypadalo úplně jinak. Svou šanci odskočit jsme ale prováhali a Pardubičtí se nadechli. Hráli pak dobře ve středním pásmu, měli taky pár nebezpečných šancí a od druhé třetiny to bylo vyrovnané utkání.“



Marek Hrbas (uprostřed) slaví s vítkovickými spoluhráči gól v síti Pardubic.

Květoňova slova potvrdil vítkovický trenér. „Pardubice začaly vyhrávat osobní souboje, byla tam spousta situací, které jsme sice zvládli, ale bylo to na hraně rizika,“ řekl Petr. „My trenéři jsme si někdy v té době začali říkat, že by to mohlo skončit 1:0. A třetí třetina to potvrdila. Na začátku jsme se pořádně nedostali z pásma, moc hokejovosti to z naší strany nepobralo, ale tým to zvládl.“

A právě týmovost Jakub Petr ocenil. Kvůli zranění ze sestavy vypadl Jan Výtisk, nemocný je Lukáš Klok, na soupisku se tak po dlouhé době dostal Patrik Urbanec a Daniel Krenželok. „A to je možná největší radost. I když vypadl jeden z vůdců (Výtisk – pozn. red.), tým na to umí reagovat. Někteří hráči se objevili na ledě po delší době, hráli i mladší a cílem bylo si navzájem pomoci. Tým to prokázal,“ chválil Petr své svěřence.

To pardubický asistent trenéra Pavel Marek byl zklamaný. „Na začátku jsme zaostávali v pohybu, Vítkovice nás přebruslovaly a to, že jsme dostali jen jeden gól, je zásluhou gólmana Kacetla,“ řekl Marek. „Postupně jsme se zlepšovali a ve třetí třetině už byl výkon vyrovnaný. Jenže jsme se nedokázali prosadit v koncovce ani v přesilovkách. Bez gólu se body získávají těžko.“

Pardubický kapitán Tomáš Rolinek uznal momentální sílu Vítkovic. „Domácí hráli dobře, vlastně celou sezonu hrají výborně. My jsme na ně byli dobře připravení, akorát mě mrzí, že jsme v prostoru před brankou, odkud padají góly, byli slabší,“ posteskl si Rolinek.

„Pardubičtí stříleli od mantinelů, vyložené šance neměli a naše obrana jejich střely dobře pokrývala. Nedovolovala soupeřům, aby se dostávali do předbrankového prostoru. Pracovali jsme na tom, abychom dohráli dobře a dotáhli to k vítězství,“ přiznal Květoň. „Pořád jsme hladoví po výhrách, každý zápas chceme vyhrát. I ten příští v Chomutově.“