Za tu šanci oťukat se jsem šťastný, říká reprezentační nováček Zdráhal

Na Karjala Cupu ho trenér Miloš Říha poslal na led v utkání proti Finsku. „Byla to pro mě obrovská zkušenost,“ líčil útočník, který už reprezentoval na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2013 a v letech 2014 a 2015 dvakrát na mistrovství světa hráčů do 20 let.

Tušil jste, že by mohla přijít pozvánka do seniorské reprezentace?

Moc jsem si to nepřipouštěl. Byl jsem docela překvapený, když to přišlo. Sezonu jsme začínali jako čtvrtá lajna, navíc nám to ze začátku moc nešlo. Pak jsme ale začali dávat góly, sedli jsme si se spoluhráči v lajně a nehráli jsme špatně. Naděje na nominaci byla, ale nepočítal jsem s tím. O to víc jsem rád za šanci reprezentovat.

Padlo něco do klubové kasy za vaši premiérovou nominaci?

Roman Szturc (spoluhráč z Vítkovic) za mnou přišel, hned když se to dozvěděl. Jakmile se vrátím, bude kasa nachystaná...

Jak na vás zapůsobila reprezentační atmosféra?

Byla to obrovská zkušenost. Jsem šťastný, že jsem si mohl prožít ty zápasy. Hlavně ten s Finskem (0:3), to bylo na úplně jiné úrovni.

Moc příležitostí ukázat se jste nedostal. Přesto, jaké jsou vaše poznatky ze hry?

Je to úplně o něčem jiném. Hra je silovější, rychlejší, hráči jsou vyspělí. Všechno je na jiné úrovni. Jsem fakt rád za šanci, že jsem se na to mohl zblízka podívat, zažít si to, oťukat se. Snad budeme ve Vítkovicích pokračovat v solidních výkonech a povede se mi znovu se dostat do výběru trenérů reprezentace.

Co na vaši nominaci říkal váš táta Pavel? Extraligu hrál dlouhé roky, působil i v zahraničí, ale do reprezentace nikdy nenakoukl.

To je fakt, v nároďáku nikdy nebyl. Sledoval už tiskovou konferenci, kde trenér oznamoval nominaci, a hned mi volal. Byl moc rád, sledoval všechny zápasy, prožíval to.

Z Vítkovic jste v nominaci byli spolu s brankářem Patrikem Bartošákem. Pomohlo vám to?

Já už některé kluky znám s mládežnických reprezentací. V nároďáku jsou všichni v pohodě, nikdo si na nic nehraje. Byla to super zkušenost, být s takovými hokejisty v kabině a hrát s nimi za jeden tým.

Trenér Říha prý rozdával domácí úkoly, je to tak?

Říkal, že máme na sobě tvrdě pracovat, že nás bude sledovat.

A radili vám něco ještě před odjezdem vítkovičtí trenéři?

Něco ano. Říkali, ať hraju svůj hokej a že nemám být nervózní.

Na čem musíte pracovat, abyste se dostal na reprezentační akce častěji?

Na všem. Hokej tam je jinde. Musím makat na síle, na herní vyspělosti, a že je co zlepšovat. Budu se snažit.

Bude těžké se teď přeladit na extraligu? V pátek hrajete ve Zlíně.

Je dobře, že nehrajeme ve středu jako jiné týmy. Máme výhodu času na odpočinek, můžeme se dát do kupy. V nejbližší době nás čeká dost zápasů, musíme nastřádat sílu.