Lídrům Komety to musíme znechutit, burcuje vítkovický obránce Trška

Brněnský tým se od minulé sezony příliš nezměnil. Jaký bude podle vás na Kometu platit recept?

Zkušeným a výtečným hráčům Komety to musíme znechutit, hodně jim to znepříjemnit. Nesmíme jim dovolit, aby byli stále na puku. To je naše cesta.

Jak se vám bude nastupovat ve čtvrtfinálové sérii proti kamarádům, se kterými jste loni slavil titul?

Musíme vzít v úvahu, že jsem byl v Brně jenom rok a půl, takže to pro mě nebude až tak speciální, jako by to bylo dejme tomu v případě, že bychom nastoupili proti mému mateřskému klubu. Ale už jen to, že hrajeme play off, ve kterém jde o všechno, je samo o sobě obrovskou motivací, ať už hrajeme proti týmu, v němž jsem působil, nebo proti někomu jinému. Ke Kometě jsem si v minulosti určitý vztah vybudoval, ovšem teď hraju za Vítkovice.

Kometa šla loni do play off až z šestého místa, přesto to dotáhla k titulu. Lze si z její jízdy vyřazovací částí něco vzít?

Nám se loni pár zápasů před koncem základní části podařilo chytit dobrou fazonu. Dostali jsme se do laufu, který se přenesl do play off. Hned první zápas na Spartě se vyhrál a už to jelo. S Vítkovicemi jsme letos končili také v základní části vítězně, tak teď na to musíme navázat. Kometa měla a pořád má velice zkušené mužstvo právě pro zápasy play off, to by nás mělo vyburcovat. A v neposlední řadě musím zmínit, že hodně udělají také fanoušci. Atmosféra domácí tým strhne a žene dopředu. Brno je tím pověstné. Tak doufám, že se vítkovičtí fanoušci nenechají zahanbit a poženou nás za vítězstvími.

Střízlivýma očima – jakou čekáte sérii?

Velmi těžkou, náročnou. Myslím, že to bude hodně vyrovnané a že se bude hrát na hodně zápasů.