Červené dresy nezabraly, hokejové Vítkovice potřetí prohrály

„Tři zápasy bez bodu, to je katastrofa, to nelze akceptovat. Jsem ohromně zklamaný,“ přiznal vítkovický kapitán Rostislav Olesz. „Bohužel bez gólů nemůžeme vyhrát. A že jsme těch šancí měli,“ litoval Olesz.

Právě on jednu z největších příležitostí Vítkovic na skórování neproměnil. „Měl jsem vyloženou šanci, ve druhé třetině to byla výborná situace ve dvou na jednoho s Romanem Szturcem, já ale netrefím odkrytou bránu, kdy se gólman přesouval. Hodně to mrzí, jsem naštvaný na sebe,“ řekl vítkovický kapitán. „Od začátku jsme na ně vletěli, měli jsme šance, přesilovku, už tam jsme měli dát gól.“

Ostravskému celku nepomohlo ani celkem osm početních výhod. „Bylo to bojovné utkání se spoustou osobních soubojů, až bych řekl, že mělo nádech play-off. Takové zápasy rozhodují přesilovky, a my v nich nebyli schopni ani jednou vpravit puk do branky, na rozdíl od soupeře,“ konstatoval vítkovický asistent trenéra Pavel Trnka. „Hostům vyšla jedna rozdílová střela. V náš neprospěch rozhodly přesilovky.“

Olesz trenérova slova jenom potvrdil. „Nebylo to o tom, že bychom neplnili dané věci. Rozhodly přesilové hry. V nich se musíme prosazovat, my hráči, kteří jsme na to určení, musíme dávat góly z přesilovek. Tohle byl typický zápas, který rozhodly právě přesilovky,“ dodal Rostislav Olesz. „Takhle je na konci nula a to mě hrozně štve. Oni se prosadili, my ne. Šance jsme měli, nedali jsme je. Příčina je v nemohoucnosti střelců. Člověk může trénovat, ale přijde zápas a nepadne to tam, nezbývá nic jiného než trénovat.“

Moc času na pilování zakončení ovšem Vítkovičtí nemají. Už v neděli nastoupí v Hradci Králové, pak v úterý hostí Olomouc a v pátek Litvínov.