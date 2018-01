Brankář Bartošák má další nulu, Vítkovičtí zdolali plzeňského lídra

„Atraktivní utkání podobné tomu minulému s Kometou (Vítkovice prohrály 0:1 – pozn. red.). Tentokrát jsme ale šťastnější byli my a dali jsme nějaké góly. Plzeň však ukázala, že ne nadarmo je nahoře. Jsme moc rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ uznal vítkovický kouč Pavel Trnka.

„My jsme někdy na hráče i po vítězném zápase přísní a kritizujeme je, tentokrát i když prohráli, podali dobrý výkon,“ hodnotil duel plzeňský trenér Jiří Hanzlík. „Připomnělo to čtvrtfinále české dvacítky na mistrovství světa, kdy nevyhrál lepší. Ale nebyli jsme v koncovce účinní, jen těžko říct, nakolik to bylo gólmanem a nakolik naší neproduktivitou.“

Tři body Vítkovicím přihrál nejen bezchybný Patrik Bartošák v brance, který si připsal čtvrtou nulu v sezoně, ale také forvard Jakub Lev, který vymyslel a připravil pro Rostislava Olesze vítěznou branku. „Byl to opravdu podobný zápas jako s Brnem, jen s tím rozdílem, že jsme dali první gól,“ podotkl Lev, který včera odehrál své čtyřsté utkání v extralize a právě proti Plzni, odkud do Vítkovic před sezonou přišel. „Uklidnil nás šťastný druhý gól, ale třetí třetina nebyla podle našich představ. Jenže takové zápasy jsou. Plzeň prohrála v sezoně teprve počtvrté za tři body, takže jsme rádi, že my jsme ten tým, který to s nimi zvládl.“

Sílu soupeře uznal i vítkovický kapitán Rostislav Olesz. „Plzeň předvádí úžasný hokej a my se na tom svezli. Sice na té bránící straně, ale pro diváka to musel být výborný zápas. V první třetině jsme jeli dvakrát sami na bránu, oni několikrát dva na jednoho. Asi krásné pro diváka, ale velké nervy pro trenéry,“ podotkl Olesz. „Věděli jsme o jejich síle, šlo vidět, jak jsou silní na puku, jaké měli šance. Ale zase – vycházeli jsme ze skvělé obrany a měli jsme výborného Patrika v bráně. To rozhodlo zápas.“

Vítkovičtí ve třetí části vystřelili na soupeře jen třikrát, Plzeňští oproti tomu vyslali čtrnáct pokusů. „Bartes (Bartošák) nás podržel, když Plzeň zatlačila. Počapal všechno, takže spokojenost velká,“ usmál se Lev. „Šance tam byly, přesilovky, všechno, ale bez gólu to nejde,“ podotkl útočník Plzně Tomáš Mertl.