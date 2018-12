Tápající hokejisté Vítkovic znovu nedali branku. Pošesté v sezoně

Vítkovice doma prohrály s Litvínovem 0:3.

Vítkovice uzavřely první polovinu základní části soutěže pátou porážkou v řadě.

Vítkovice nedaly gól už 141 minut, byl to šestý zápas bez vstřelené branky v sezoně.

„Po zápase v Liberci (0:4) nás čekal doma před pauzou Litvínov. A nástup do zápasu, ať už by přijel kdokoliv, musí být úplně jiný. Tam se to prohrálo,“ konstatoval vítkovický kapitán Rostislav Olesz. Připomněl tak mizerný vstup domácích do zápasu – Litvínovští v 9. minutě vedli už 2:0. „Rozhodlo vyhodnocování různých situací, jak dostat puk do jiných prostor, než jsme ho dostávali my. Tím jsme měli dostat Litvínov pod tlak. Po prvních pěti minutách se to už nabalovalo a navazovalo na sebe.“

Ve druhé části sice Vítkovičtí přidali, ale ani tak nebyli schopní překonat obranu Severočechů. „Poctivou obranou a dobrým bruslením jsme to zvládli,“ řekl asistent trenéra Litvínova Radim Skuhrovec.

„V závěru druhé třetiny dostal Litvínov výhodu přesilovky v pěti proti třem, dostali jsme gól. To bylo špatné. Potom se to už těžko nahánělo, těžko šlo něco dělat,“ prohlásil vítkovický kouč Jakub Petr.

„Sešlo se více faktorů, každý osobně se k tomu musí postavit od prvního střídání. Chce to zjednodušit, prostě smazat to, co bylo, a začít tam, kde jsme slavili úspěch,“ zdůraznil Olesz.

„Nesmíme si komplikovat hokej, chce to jen dostávat puk do prostorů, kde jsme dobří a kde můžou vynikat hráči jako Zdráhal, Stránský, Roman a další. Chce to využít jejich předností. Teď jsme pořád něco naháněli, neměli jsme puk a otevírali jsme obranu,“ řekl kapitán Vítkovic a dodal: „Proher už je hodně za sebou. Teď se musíme soustředit na to, co nás čeká po pauze. Musíme se dobře připravit, naladit to, využít přednosti každého hráče a vrátit to na vítěznou vlnu.“