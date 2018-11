Hokejisté Vítkovic nedali v extraligové dohrávce Olomouci žádnou šanci

Nenápadnou dominanci domácích nejlépe vystihl olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Umělecký dojem 5,9, avšak bodů nula. Dostali jsme lekci z produktivity. Nehráli jsme špatný zápas, naopak bych řekl, že jsme hráli dobře v nasazení a bojovnosti, možná i po kombinační stránce, ale měli jsme žalostné zakončení,“ konstatoval Moták.

„Věděli jsme, že Olomouc bude velmi houževnatý a těžký soupeř. Klukům bych chtěl poděkovat za výbornou defenzivní práci,“ prohlásil vítkovický asistent trenéra Pavel Trnka.

Stejně jako v minulém domácím zápase s Chomutovem Vítkovickým pomohly situace při nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Ostravští hokejisté využili hned první početní výhodu, a když byl chvíli poté vyloučen Radim Toman, pronikl Radoslav Tybor v oslabení až před olomouckého gólmana Branislava Konráda a skóroval podruhé.

„Byli jsme sice aktivnější než domácí, ale naskytla se jim přesilovka a dali gól. Pak jsme kvůli naší ležérnosti v přesilovce inkasovali druhý gól a pak se Vítkovičtí celkem uklidnili,“ podotkl olomoucký kapitán Martin Vyrůbalík, který se vrátil do hry po měsíční absenci.

„Čím déle je to vyrovnaný stav, tím je to lepší pro soupeře. My jsme naštěstí dali rychlé dva góly,“ oddechl si naopak vítkovický Ondřej Roman, který si v duelu připsal tři gólové asistence. „Ale byl to celkově takový vyrovnaný zápas, docela urputný z obou stran. Nic moc krásného kromě nějakých přesilovek, ale i takové zápasy jsou. Výsledek je pro soupeře docela krutý, ale my to samozřejmě bereme.“

Po třetí inkasované brance hosté vyměnili brankáře, ale ani tento tah jim příliš nepomohl. „Vítkovice hrály velmi dobře v obraně. Výsledek je proto takový, jaký je,“ uznal Moták.