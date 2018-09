Hokejisté Vítkovic ukázali, jak se dá porazit Sparta

„Šest bodů z šesti možných je nejvíc, co dokážeme mít,“ smál se gólman Vítkovic Patrik Bartošák. „Na začátku jsem si říkal, že to souboj gólmanů asi nebude, ale pak se to naštěstí uklidnilo a góly přestaly padat. Ale určitě to bylo divoké,“ zmínil Bartošák první třetinu, v níž padly všechny branky. „I náš trenér brankářů Martin Prusek mi říkal, že když zapisoval náš druhý gól, jen se podíval z papírů nahoru a už to bylo zase 2:2.“

Spartě totiž stačilo na dorovnání pouze osm vteřin. Miroslav Forman šikovným lobem přehodil Bartošáka, který vyjel za pukem daleko z branky. „Věřil jsem svým schopnostem více, než jaké jsou. Budu muset více zamakat na svých sprintech. Jednoznačně moje chyba, ale kluci to naštěstí odpracovali za mě,“ oddechl si vítkovický brankář, který pak už neinkasoval.

Při dlouhém oslabení ve třech chvíli před koncem třetí třetiny mu však několika bloky pomohl i bek Jan Výtisk. „Pořád říkám, že by měl být na soupisce napsaný jako třetí brankář, ne jako obránce. A v současné formě i jako útočník, protože střílí stejně gólů jako útočníci. Je letos neskutečný, je to bojovník, a co dělá pro tým, to je neuvěřitelné. Je to velká osobnost v celé organizaci, nejen v kabině,“ chválil Bartošák svého spoluhráče.

„Všichni hráči si zaslouží obrovský kredit, jak obětavě hráli, na hranici sebeobětavosti. Slova, že to je základ naší cesty, tím splnili,“ podotkl kouč Vítkovic Jakub Petr. „Neoficiální Davis Cup Ostrava – Praha je teď 1:0, tak přejeme proti Spartě štěstí fotbalistům Baníku.“