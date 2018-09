Vítkovickou výhru nad hokejisty Sparty zařídily posily z Plzně

„Honzovi jsem přál, aby dal gól co nejdřív. Vždycky, když se přestoupí do nového klubu, je velké očekávání fanoušků. Každý nový hráč je pod drobnohledem, tak jsem rád, že se mu to povedlo už ve druhém kole. Může hrát uvolněněji, může mít větší klid na hokejce, což je jenom dobře,“ radoval se Jakub Lev ze Schleissova střeleckého zápisu ve vítkovickém dresu.

Vítkovičtí jsou i díky explzeňským posilám po dvou kolech bodově stoprocentní. „Jestli máme formu? Důležité je, aby byl ve formě celý tým, a podstatné je, abychom sbírali co nejvíc bodů na začátku sezony, abychom položili dobrý základ. Naše houževnatost musí být velká. Potom se jde sezonou mnohem líp. A chce to využít přesilovky, dát nějaký gól,“ řekl Lev, který byl proti Spartě blízko hattricku.

Třetí branku mohl vítkovický útočník zapsat při trestném střílení, jeho pokus po překvapivém přikopnutí puku bruslí však zastavila tyč.

„Vždycky se snažíme gólmana překvapit. S Matějem (brankářem Sparty Machovským – pozn. red.) se známe dost dlouho, byli jsme spolu v Plzni pár let a po zápase mi říkal, že čekal střelu na vyrážečku. Takže překvapit se mi ho povedlo, bohužel to byla tyčka. Uvidíme, příště se pokusím vymyslet něco jiného,“ podotkl Lev.