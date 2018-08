Hokejisty Vítkovic čeká tradiční Tatranský pohár v Popradu

„Zahrát si na Tatranském poháru je pro mě osobně i pro náš klub velice prestižní. Je to jeden z nejstarších turnajů v Evropě. Vím, že Vítkovice se jej v minulosti častokrát účastnily, několikrát jej i vyhrály. Těšíme se na něj,“ konstatoval na klubovém webu kapitán Vítkovic Rostislav Olesz.

Pro Vítkovice jde o tradiční součást letní přípravy. Tatranský pohár vyhrály už pětkrát (1969, 2002, 2006, 2007 a 2009). „I tentokrát má náš tým nejvyšší ambice. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát,“ zdůraznil Olesz.

„Ambice jsou ve Vítkovicích vždy ty nejvyšší. I když je to příprava, každý chce vyhrávat a u nás je vůle po vítězstvích velice silná. Takže i když jsme si vědomi sil a nevyzpytatelnosti soupeřů, chceme se poprat o celkové vítězství,“ doplnil kapitána obránce Ivan Baranka. „Navíc pro mě to bude premiéra. Už jsem hrál na nejstarším evropském turnaji – Spengler Cupu, dokonce dvakrát. Teď budu mít možnost zahrát si na druhém nejstarším hokejovém turnaji Evropy. Těším se na to. Tatranský pohár je prestižní záležitostí, takže do jisté míry je to i čest se jej účastnit.“

Vítkovičtí turnaj načnou dnešním střetnutím s maďarským celkem DVTK Jegesmedvék Miskolc. Hrát se bude od 19.00. Zítra nastoupí opět od 19.00, soupeřem jim bude domácí Poprad. Třetí zápas je na programu v neděli, soupeře určí umístění týmu po základní části.